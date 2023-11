Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs fortsatte oppgangen for femte dag på rad torsdag, etter nok et resultatrush på morgenkvisten. Hovedindeksen endte opp 0,83 prosent, til 1291,8 poeng.

Nesten alle tungvekterne på Børsen steg, og alle sektorindeksene bortsett fra egenkapitalbevis var opp.

Klokken 10.00 ble det klart at Norges Bank holdt styringsrenten i ro for første gang siden januar, og samtidig varslet at det sannsynligvis blir en heving i desember. Bank of England legger frem sin avgjørelse senere på dagen. Onsdag kveld ble det klart at Federal Reserve i USA holdt renten i ro.

Resultatrush

Før handelsstart kom flere selskaper med sine tall for tredje kvartal:

Lavpriskjeden Europris leverte noe bedre enn ventet med et resultat før skatt på 184,9 millioner kroner, og en topplinje nesten akkurat som ventet på 2,15 milliarder kroner. Selskapet skrev i rapporten at det venter at presset på husholdningene, i form av økte kostnader rund baut, skal fortsette i overskuelig fremtid. Aksjen endte opp 0,32 prosent.

Fornybarselskapet Scatec fikk et kraftig fall på topplinjen, nedjusterte helårsestimatet for brutto inntjening og droppet utbyttet. Aksjen steg 15,1 prosent.

Norwegian tjente 2,1 milliarder før skatt i tredje kvartal, av en omsetning på 8,8 milliarder kroner. Aksjen steg 10,3 prosent.

Aker Horizons' verdier falt til 10,2 milliarder kroner ved utgangen av tredje kvartal, og er nå ned 15,8 milliarder kroner det siste halve året. Aksjen steg 5,64 prosent.

Femdoblet på tre år

Analytiker Kristoffer Barth Skeie i Arctic Securities fastholder kjøpsanbefaling og jekker opp kursmålet til 125 kroner på bilfrakrederiet Wallenius Wilhelmsen.

I august var kursmålet på 80 kroner, før det ble løftet til 112 kroner i oktober og nå opp til 125 kroner.

Wallenius Wilhelmsen la onsdag frem sterke tall for tredje kvartal som investorene belønnet med en kursoppgang på 1,9 prosent.

«Ikke for sent å gå inn», lyder navnet på Skeies ferske analyse av Wallenius Wilhelmsen, der han har har økt ebitda-estimatene for 2024 og 2025 med henholdsvis åtte og 18 prosent.

Wallenius Wilhelmsen leverte et driftsresultat før avskrivninger (ebitda) på 478 millioner dollar. Det er over syv prosent høyere enn hva analytikerkorpset ventet til tross for lavere shippinginntekter enn ventet på grunn av opphoping som binder opp kapasiteten, ifølge Skeie.

«Viktigere enn det er at selskapet sa at etterspørselen fortsatt er god og at 2024 bør bli enda bedre enn 2023. I tillegg gir volumene som er klare for fornyelse gjennom 2024 ytterligere oppside til estimatene», skriver analytikeren i analysen.

Wallenius Wilhelmsen-aksjen har steget 12,4 prosent hittil i år, og 445 prosent over de siste tre årene.

