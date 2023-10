Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,2 prosent onsdag. Det startet lystig, men børsen falt i takt med at oljeprisen ramlet utover ettermiddagen. Ved børsslutt er oljeprisen ned nesten to prosent til rundt 86 dollar fatet.

Børsens største selskap, olje- og gassgiganten Equinor, falt rundt 1,5 prosent onsdag.

Ny storeier i XXL

Før handelsstart ble det klart at den britiske retailgiganten Frasers Group har kommet inn som storeier i XXL, etter kjøpet av 9,75 prosent av aksjene i det norske selskapet. Kjøpet ble kunngjort dagen etter at Arctic Asset Management flagget et salg av hele sin eierandel på 8,37 prosent, eller 111,6 millioner aksjer.

XXL steg 63 prosent på Oslo Børs og sluttet til 1,1 krone per aksje. Det er imidlertid mager trøst for de aksjonærene som har sittet på eiersiden de siste årene. Hittil i år er aksjen ned 71 prosent. Trekker vi linjene fem år tilbake har aksjen falt 96 prosent.

Etter transaksjonen har Frasers Group 162 millioner aksjer i XXL, noe som gjør britene til nest største eier foran Ferd og bak Altor.

Det blir ikke nevnt en kjøp- eller salgssum for postene. XXL avsluttet tirsdagens handel til sluttkurs 0,68 kroner.

Store bevegelser i rentemarkedet

Ellers har den amerikanske toårsrenten steget til rett under fem prosent, mens tiårsrenten ligger på rundt 4,59 prosent. De amerikanske statsobligasjonene steg kraftig da handelen åpnet tirsdag morgen, etter at markedet var stengt på mandag.

Obligasjonene beveger seg motsatt av renten, slik at når prisen stiger, faller renten.

Bevegelsene kom etter at flere Federal Reserve-topper tidlig denne uken var ute med «duete» signaler om rentesettingen videre. Statsrentene i USA har steget kraftig den siste tiden drevet av et «higher for longer»-scenario der styringsrenten blir holdt på et høyt nivå over tid, blant annet for å få ned prisveksten. En kruttsterk arbeidsmarkedsrapport før helgen hjalp heller ikke.

Responsen i rentemarkedet har gjort at Fed nå har antydet at et rentehopp i november kanskje ikke blir nødvendig likevel, til tross for at det ble signalisert ytterligere én heving i 2023 ved forrige korsvei.

Sentralbanken slipper referatet fra nettopp dette møtet onsdag kveld.

