Artikkelen fortsetter under annonsen

Zaptec-sjef Peter Bardenfleth-Hansen er ferdig i sin stilling med umiddelbar virkning, fremgår det av en melding fra elbilladeprodusenten mandag morgen.

Finansdirektør Kurt Østrem tar over som konsernsjef på midlertidig basis frem til en erstatter er på plass. Han skal også fungere i sin vanlige rolle.

Det blir ikke gitt noen tidslinje for når en ny sjef vil være på plass.

Danske Bardenfleth-Hansen har ifølge meldingen gitt styret beskjed om at han ønsker å «fokusere på andre prioriteringer», der det blir vist til små barn og familien i København.

– Vi er fornøyde med Peters ledelse av selskapet gjennom en utfordrende periode, og aksepterer at han har tatt denne avgjørelsen av personlige årsaker, sier styreleder Stig H. Christiansen.

Zaptec-aksjen var ned rundt fem prosent i tidlig handel på Oslo Børs mandag morgen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Introduserte Tesla i Norge

Bardenfleth-Hansen var med på å bygge opp Tesla i Norge tidlig på 2010-tallet og tok over som sjef i Zaptec tidlig i fjor. Det siste halve året har situasjonen blitt snudd på hodet for dansken.

I starten av året var Zaptec tilsynelatende distansert av naboen og konkurrenten Easee. Easee var mye større enn Zaptec og tjente mye mer penger. Så smalt det i Sverige. Det svenske Elsäkerhetsverket la ned salgsforbud for selskapets ladere og Easee stupte inn i en vedvarende krise selskapet ennå ikke kan friskmeldes fra.

– Vi fikk en boost både i Norge og Sverige etter den beslutningen, sa Zaptec-sjefen til DN for to uker siden.

Les også: Erik Fossum Færevaag blir ny toppsjef i Easee

Kraftig økning

Zaptec hentet 300 millioner kroner i en rettet emisjon i vinter. Da selskapet la frem andrekvartalstall sent i august fremgikk det en ny rekord på topplinjen med 355 millioner kroner i omsetning, en økning på over 130 prosent fra samme periode i fjor. Før skatt økte resultatet til 20,1 millioner kroner i kvartalet.

Zaptec er verdsatt til 2,3 mrd. kroner på Oslo Børs. Aksjen har steget 23 prosent så langt i år, men er ned 60 prosent fra «all time high» i fjor vinter.

Det er milliardæren og Norsk Vind-eieren Lars Helge Helvig som er største eier i Zaptec, med 11,88 prosent av aksjene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.