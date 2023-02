Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag ble det kjent at den italienske regjeringen fjerner en tilskuddsordning som gjorde det gunstig for italienere å installere blant annet solcellepaneler i sine hjem. Det vil få konsekvenser for Otovo i første kvartal, melder selskapet fredag kveld.

I en børsmelding opplyses det at endringen «vil påvirke Otovos inntekter negativt i første kvartal, og i mindre grad forsinke installasjonstakten».

– Det har vært uklart gjennom dagen i dag om hvordan dette vil slå ut, sier Otovo-sjef Thorsheim til DN. Han vil ikke gå nærmere inn på hva subsidiekuttet vil ha si i kroner og øre.

Selskapet opplyser at Italia er deres største og raskest voksende marked.

– Har dere basert vekstmålene i landet på en subsidie som det nå viser seg at ikke blir beholdt?



– Ja, vi legger selvsagt etterspørselen i markedet til grunn når vi planlegger og etterspørselen påvirkes av vilkårene for solenergi. I noen land er det momsfritak, i andre er der Enova-støtte og i Italia er det skattekreditter. Når slike ordninger forsvinner eller kommer til påvirker det veksten.

Endret over natten

Tilskuddsordningen som den italienske regjeringen nå har besluttet å fjerne, gikk ut på at privatpersoner skal kunne få trekke fra kostnadene ved arbeid som installasjon av isolasjonsanlegg, varmepumper og solcellepaneler, fra selvangivelsen over en tiårsperiode.

Alternativt kunne de selge skattefradraget til selskaper som er i skatteposisjon. Det er denne muligheten som den italienske regjeringen nå fjerner, og som vil få virkninger for Otovo.

Vedtaket om å fjerne skatteordningen ble besluttet torsdag kveld 16. februar, og hadde virkning fra og med i dag, fredag 17. januar.

– Vi fokuserer nå på å ta vare på de italienske kundene som har en haug med spørsmål etter en overraskende endring i skatteordningen for solenergi i Italia. For oss er det viktigste å besvare deres spørsmål, og forhåpentlig lose dem frem til en installasjon med subsidiene i behold, sier Thorsheim.

Kritisert

Tilskuddsordningen ble introdusert av den populistiske Femstjernersbevegelsen tilbake i 2020, og har siden den gang mottatt mye kritikk.

Tidligere statsminister Mario Draghi beskrev blant annet ordningen som «et system med mangelfulle godkjennelsesprosesser» etter at det ble kjent at svindel til en verdi av 4,4 milliarder euro var blitt gjort i tilknytning ordningen, skriver The Guardian.

Ordningen skal så langt ha kostet italienske myndigheter mer enn 110 milliarder euro. Etter dagens kurs tilsvarer det over tusen milliarder norske kroner.

Ifølge den italienske regjeringen vil personer som allerede har påbegynt «energiforbedringsprosjekter» i hjemmet fortsatt ha mulighet til å benytte seg av tilskuddsordningen.

Doblet omsetning og underskudd

I slutten av januar kom Otovo med sin rapport for fjerde kvartal i 2022. Rapporten viste at solcelleselskapet omsatte for 205 millioner kroner, med et resultat før skatt på 97,9 millioner kroner. Driftsresultatet endte på minus 93 millioner kroner, mot minus 62 millioner kroner i fjerde kvartal 2021.

Like etter kvartalsrapporten meldte selskapet at det har hentet ny kapital i form av en rettet emisjon og gjennom et lån fra to norske banker. Pengene skal brukes til bygging av solcelleanlegg for over en milliard kroner.

Ved utgangen av fjerde kvartal 2022 hadde selskapet en egenkapital på 528 millioner kroner, mens de samlede forpliktelsene økte fra 111 millioner kroner ved utgangen av 2021, til 264 millioner kroner ved utgangen av 2022. I kvartalsrapporten skriver Otovo at økningen i stor grad skyldes høyere aktivitet i selskapet.

Selskapet gjentok i forbindelse med tredjekvartalstallene at det venter minst en dobling av omsetningen i første halvår 2023, samtidig som det er ventet lønnsomhet i seks land i løpet av samme periode. Dette gjelder igjen lønnsomhet på ebitda-nivå, slik Thorsheim også siktet til i forbindelse med tredjekvartalstallene. Ebitda er et regnskapsuttrykk for resultat før av- og nedskrivninger, samt før renter og skatt.

14. februar ble Otovo flyttet til Oslo Børs' hovedliste.

