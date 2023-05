Artikkelen fortsetter under annonsen

Rent kursmessig har solcelleselskapet Otovo vært et trist kapittel på Oslo Børs siden noteringen på markedsplassen Euronext Growth for to år siden.

Siden første handelsdag i februar 2021 har kursen blitt nesten nøyaktig halvert og underskuddet har bare økt i takt med inntektsveksten. I fjerde kvartal i fjor var omsetningen på 205 millioner kroner mens underskuddet nesten ble tredoblet til rett under hundre millioner kroner.

Torsdag morgen kommer fasit for årets første tre måneder, og av den ferske rapporten går det frem inntekter på 281 millioner kroner og et underskudd før skatt på 57 millioner kroner.

På forhånd var det ifølge et fåtall analytikerestimater innhentet av Bloomberg ventet en omsetning på 212 millioner kroner og et resultat før skatt på minus 99 millioner kroner.

– Vi har sagt vi skulle vokse med hundre prosent mot fjoråret i første halvår i år. Nå ligger vi femti prosent foran det skjemaet etter første kvartal og ser at andre kvartal også ligger bra an. Da er det rimelig å si fra om at dette går bedre, sier Otovo-sjef Andreas Thorsheim til DN.

I kvartalsrapporten opplyses det at guidingen for første halvår 2023 løftes til et vekstanslag på 150 prosent. Det vil i så fall bety en omsetning på over 850 millioner kroner etter andre kvartal.

Otovo-aksjen steg knappe to prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag morgen.

Bunnlinjen «reddet»

Sammenlignet med første kvartal i fjor økte altså inntektene betydelig, fra 112,2 millioner kroner i første kvartal 2022 til 281,2 millioner kroner i første kvartal i år.

På driften endte Otovo opp med et tap på 98 millioner kroner, mot et driftsunderskudd på 69,5 millioner kroner i fjor. Kraftig økte kostnader er hovedforklaringen.

Lengre nedover i regnskapet reduseres imidlertid tapet før skatt til 57 millioner kroner, men dette har utelukkende å gjøre med regnskapsmessige effekter og engangseffekter. Der Otovo i første kvartal i fjor bokførte et valutatap på drøyt ni millioner kroner, har selskapet dette kvartalet bokført 28,3 millioner kroner i valutagevinst. Otovo opplyser at dette kommer som følge av at lånene det har er i euro.

I tillegg er det blitt bokført en gevinst på 13,8 millioner kroner etter salget av Otovos eierandel i Brasil-selskapet Holu.

Det gjør at netto finansresultat i regnskapet endte på 41 millioner kroner i første kvartal i år, mot et netto finansresultat på minus 12 millioner kroner i første kvartal i fjor.

– Våre egne driftskostnader økte med 77 prosent i kvartalet, mens omsetningen vokste med 150 prosent. Det sier noe om hvordan denne modellen virker, særlig tatt i betraktning at vi har gått inn i seks nye land og fortsatt ikke har fått ordentlig fart i disse landene, sier Thorsheim.

Antallet installasjoner økte kraftig i kvartalet, over 90 prosent, målt mot samme kvartal i fjor.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning på 347 millioner kroner. Sent i januar hentet Otovo over en milliard i ny kapital gjennom lån og utstedelse av nye aksjer.

Italia-smell

Bare en knapp måned etter at Otovo la frem fjerdekvartalstallene kom en melding som påfølgende handelsdag skulle sende aksjen ned over 17 prosent.

Sent en fredag ettermiddag i midten av februar ble det nemlig klart at italienske myndigheter fjernet en tilskuddsordning som gjorde det gunstig for landets innbyggere å installere blant annet solcellepaneler i sine hjem.

Otovo opplyste at bortfallet av tilskuddsordningen ville få konsekvenser for inntektene i første kvartal og i mindre grad forsinke installasjonstakten. I en ny melding i april skrev selskapet i en børsmelding at kunder som hadde kjøpt, men ikke fått installert sine solcellepaneler før ordningen ble fjernet, fortsatt ville dra nytte av subsidiet.

Det innebar at bortfallet av ordningen ikke hadde påvirkningen på installasjonene som tidligere ble kommunisert, men at usikkerheten hadde hatt en «betydelig» påvirkning på salget.

Otovo ble flyttet over til hovedlisten på Oslo Børs i februar i år. Aksjen har falt over 30 prosent siden den gang.

