Solcelleselskapet Otovo tapte nye 98 millioner kroner på driften i andre kvartal, slik at det samlede driftstapet så langt i 2023 nå summerer seg til 196 millioner kroner.

Den ferske andrekvartalsrapporten viser videre at inntektene ble mer enn doblet, til 317,4 millioner kroner, men en tilsvarende økning i kostnadene sender altså resultatene nedover i regnskapet kraftig i minus.

– Nok en gang har vi nådd rekordhøye nivåer hva angår installasjoner i løpet av kvartalet. Det ble også satt ny omsetningsrekord. Vi er nokså forventningsfulle til høsten på bakgrunn av at visse hindringer knyttet til installasjoner og i verdikjeden er ute av veien, sier konsernsjef Andreas Thorsheim i en børsmelding.

Resultatet før skatt endte i andre kvartal på minus 90,9 millioner kroner, noe som gir et samlet tap før skatt på 147,9 millioner kroner så langt i år.

Otovo-aksjen var opp rundt fem prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag formiddag, riktignok på lav omsetning.

Otovo AS, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 581,7 262,2 121,9 % Driftsresultat (ebit) -196,9 -141,9 -% Resultat før skatt -148 -140,1 -%

Nedbemanner

Det blir videre klart at Otovo nå samler øvrig europeisk virksomhet i det selskapet kaller et operasjonssenter i Madrid. Det fører til at kontorene i Paris og Berlin blir nedbemannet med rundt 50 personer, og det vil bli redusert bemanningsbehov i nye markeder.

I kvartalsrapporten vises det til flere fordeler med et felles operasjonssenter:

Lett tilgang til attraktive arbeidstagere.

Billigere arbeidskraft. Selskapet oppgir at et årsverk i Madrid vil koste omtrent 37.000 euro, mot 87.000 euro i byene, der bemanningsbehovet er redusert.

Sentralisering av ansatte.

– Akkurat hvor mye billigere vil Otovos vekst bli som følge av etableringen i Madrid?

– Vi får en fordel mot konkurrenter som kun har ansatte i høykostland. Vi har gått inn i blant annet Sveits, Nederland, Belgia og Storbritannia de siste månedene, og der er kostnadsnivået høyt. For oss er det en fordel å bruke mer teknologi og mer fellestjenester, levert fra billigere steder, når vi skal konkurrere der, sier Thorsheim til DN.

Selskapet anslår at om lag 25 prosent av alle de ansatte vil være basert i Madrid ved utgangen av året.

I andre kvartal installerte Otovo 3214 solcellepaneler, opp fra 1745 i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en oppgang på 85 prosent.

På spørsmål om hvordan selskapet ser på etterspørselen etter solcellepaneler i en tid der levekostnadene fortsetter å være høye, svarer Thorsheim:

– Prisene på solceller er ned over hele Europa i år. Otovo leder an i kostnadsfallet, fordi våre priser er basert på en markedsplass der montørbedriftene konkurrerer om oppdrag, og de som er raskest med å bli effektive og skaffe seg de nye og billigere panelene, vinner anbudene.

Han legger til:

– Vi tror at prisfallet på solcelleanlegg vil bidra til å stimulere etterspørselen etter solceller i Europa i høst. Muligheten for å spare penger på strømregningen når man får seg solceller og batteri har ikke vært bedre enn de er nå mange steder i Europa.

Kassen krymper

Dersom resultatoppstillingen ikke skulle være nok til å overbevise om at pengene renner ut av selskapet, blir bildet enda tydeligere i kontantstrømoppstillingen.

Kontantstrøm fra driften ble i andre kvartal på minus 30,6 millioner kroner, slik at den negative kontantstrømmen fra driften så langt i år er på 101 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra investeringene er videre i minus med 135 millioner kroner, noe Thorsheim forklarer med at solcelleanleggene som bygges blir bokført i balansen i tillegg til de som selges direkte. I kvartalet ble det bokført restruktureringskostnader på tre millioner kroner, og konsernsjefen svarer følgende på spørsmål om et eventuelt kapitalbehov på kortere sikt:

– Etableringen av Madrid-senteret reduserer driftskostnader, fordi vi får en samlet og fleksibel «pool» av ansatte på ett sted, heller enn mange team rundt omkring. I tillegg er lønns- og arbeidsgiverkostnadene for den typen stillinger vi her ser på i Madrid halvparten av det de er i byene der vi reduserer bemanningsbehovet.

Ved utgangen av årets seks første måneder var kontantbeholdningen på 312 millioner kroner, ned fra 347 millioner kroner ved utgangen av første kvartal. Det fremgår at det er investert 131 millioner kroner i anlegg, mens et tilsvarende beløp er blitt trukket fra lånefasiliteten.

Egenkapitalen var på 694 millioner kroner, godt hjulpet av en kapitalinnhenting og banklån tidligere i år.

Otovo er verdsatt til 1,7 milliarder kroner på Oslo Børs, og ble tidligere i år flyttet over til hovedlisten. Siden den gang, i midten av februar, har aksjen falt over 30 prosent.

