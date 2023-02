Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette var dårlige nyheter, sier Handelsbankens sjeføkonom Marius Gonsholt Hov.

Den såkalte PCE-inflasjonen i USA brøt en nedadgående trend i januar, med en målt prisvekst på 5,4 prosent som overgår forventningene – og forsterker markedets tro på at den amerikanske sentralbanken må legge nye renteplaner.

– Tallene er klart sterkere enn ventet, og utløser en ganske markant reaksjon i rentemarkedet, sier Gonsholt Hov.

PCE, eller «personal consumption expenditures», er Feds foretrukne mål på prisveksten. Den nådde en topp på 9,1 prosent i juni i fjor, men har siden falt tilbake.

Venter tre strake Fed-hevinger

Etter et fall fra 5,5 til 5,0 prosent i desember, forventet markedene at inflasjonsraten ville stå uendret på 5,0 prosent nå, snarere enn å avta videre – etter at andre økonomiske nøkkeltall har overrasket på oppsiden.

At prisveksten i stedet tiltok, var imidlertid en overraskelse som utløste umiddelbare markedsbevegelser. Renten på toårig amerikansk statsgjeld er opp 6-7 basispunkter fra dagens startnivå.

– Tre rentehevinger på rappen i USA er nå nærmest fullt priset inn: Både i mars, mai og juni, sier Gonsholt Hov.

Sjeføkonomen sier de nye inflasjonstallene føyer seg i en rekke av makrotall som har overrasket på oppsiden de siste ukene, og fått markedene til å vente sterkere lut fra sentralbanker i både USA og Europa.

– Renteforventningene har økt kraftig, og disse nye tallene løfter forventningene videre fra allerede høye nivåer. Dette smitter over på Norge også, sier Gonsolt Hov.

Høy kjerneinflasjon

Markedene har denne uken priset inn at Norges Bank vil heve renten med et helt prosentpoeng fra dagens nivå på 2,75 prosent, med en forventet topp på 3,75 prosent i tidlig høst. Høyere bnp-vekst enn Norges Bank la til grunn, svak krone og flere haukaktige utspill fra utenlandske sentralbanker er trukket frem som noen av forklaringene.

I motsetning til konsumprisindeksen (CPI) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner. PCE-deflatoren er den størrelsen den amerikanske sentralbanken legger til grunn i sine beregninger av inflasjonsutviklingen.

Total PCE inkluderer mat- og energipriser.

Kjerne-PCE, der dette holdes utenfor, steg 4,7 prosent i januar, også dette markant mer enn anslått. Fra en Kjerne-PCE på 4,4 prosent i desember var det ventet et moderat fall til 4,3 prosent.