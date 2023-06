Artikkelen fortsetter under annonsen

Øyvind Eriksen (59) har gjennom en årrekke vært en av milliardæren Kjell Inge Røkkes nærmeste medarbeidere. Den tidligere advokaten har ledet Røkke-kontrollerte Aker gjennom oppturer og nedturer, og vært med å utvikle industrikonsernets nye satsingsområder som havvind, kapitalforvaltning, hydrogen og it.

Eriksen belønnes ikke bare med solide godtgjørelser fra Aker. Han tjener også titall millioner gjennom sitt private investeringsselskap.

Utbytte

Det nylig avlagte regnskapet viser at Eriksen gjennom sitt selskap Erøy tjente 44 millioner kroner før skatt. De siste tre årene har Aker-sjefen tjent mer enn 120 millioner kroner før skatt gjennom Erøy.

Fjorårets regnskap viser at Eriksen fikk utbytte på rundt 48 millioner kroner fra Aker og TRG Holding. Det aller meste kommer fra TRG Holding. TRG Holding er det nest øverste selskapet i Røkke-systemet, der et få utvalgte sentrale medarbeidere er sluppet inn på eiersiden med B-aksjer.

TRG Holding eier like over to tredjedeler av aksjene i Aker.

Regnskapet viser videre nedskrivninger på drøye seks millioner kroner, blant annet knyttet til aksjeposten i Aker Horizons, der Øyvind Eriksen er styreleder.

Kommunikasjonsdirektør i Aker Atle Kigen opplyser til DN at konsernsjef Øyvind Eriksen ikke har noen kommentar utover det som er offentlig informasjon.

Penger i banken

Eriksens Erøy er blant de største private aksjonærene i Aker med aksjer verdt rundt 130 millioner kroner. Han eier også aksjer i det børsnoterte solcelleselskapet Otovo og it-selskapet Cognite.

I tillegg til å ha satt millioner i aksjer og obligasjoner, er store deler av Erøy-verdiene plassert i banken. Ved inngangen til året var 176 millioner kroner plassert i bankinnskudd og lignende. Det tilsvarer rundt 60 prosent av de totale eiendelene på 290 millioner kroner.

Ved årsskiftet var egenkapitalen på 289 millioner kroner. Eriksen tok utbytte på ti millioner kroner i fjor.

I 2022 hadde Aker-sjefen en samlet lønnspakke på 31,8 millioner kroner. Han har i flere år vært blant de best betalte sjefene på Oslo Børs.

Aker har i dag en markedsverdi på rundt 46 milliarder kroner.