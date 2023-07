Artikkelen fortsetter under annonsen

I forbindelse med tirsdagens 4. juli-feiring var det halv dag på Wall Street mandag. Tirsdag holder markedet stengt.

Slik så det ut for de ledende børsindeksene ved handelsslutt 19.00 norsk tid:

Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 0,03 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiaksjer, steg 0,21 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største børsnoterte selskapene, steg 0,11 prosent

Tesla-aksjen steg seks prosent etter at selskapet la frem produksjons- og leveringstall som var sterkere enn analytikerne ventet. Elbilprodusenten leverte 466.000 biler i andre kvartal, en økning på 83 prosent sammenlignet med samme kvartal året før.

Det amerikanske aksjemarkedet har lagt bak seg et sterkt første halvår, der den brede S&P 500-indeksen steg 16 prosent, mens teknologitunge Nasdaq Composite steg 32 prosent.

Oppgangen var først og fremst drevet av de store teknologiselskapene, som er blitt løftet av eufori knyttet til kunstig intelligens. I tillegg har økonomien som helhet så langt vist seg motstandsdyktig mot økte renter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

På fredag publiseres sysselsettingsrapporten for juni, som vil vise hvor mange jobber det ble skapt forrige måned, ofte referert til som «månedens viktigste tall». Samtidig forbereder investorene seg på resultatsesongen, der både kvartalstallene og guidingen vil analyseres nøye.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.