Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs steg en drøy prosent på ukens andre handelsdag, og har dermed en oppgang på knappe to prosent så langt denne uken.

Dagens store børsvinner ble seismikkselskapet PGS, som steg 27 prosent etter å ha lagt frem tall for andre kvartal før handelsstart. Samtidig med tallene meldte selskapet også at det har sikret et terminlån på 75 millioner dollar, som delvis skal brukes til å refinansiere lån med forfall i mars neste år.

– PGS har tidligere sagt at de skal kunne ta ut dette forfallet med løpende kontantstrøm fra drift. Dette gjentar de i dag, men nå har de uansett sikret seg en betydelig buffer som setter en strek over bekymringen for en ny emisjon, sa SEB-analytiker Kim André Uggedal.

Ellers steg Equinor 1,6 prosent, mens Yara og DNB var opp henholdsvis fire og 0,9 prosent.

PGS-sjef Rune Olav Pedersen la torsdag frem resultater for andre kvartal. (Foto: Gunnar Lier) Mer...

PGS mest omsatt

I tillegg til å kunne skilte med den kraftigste kursoppgangen ble PGS også onsdagens nest mest omsatte aksje på Oslo Børs, etter Equinor.

PGS meldte i sin kvartalsrapport om en omsetning på 156 millioner dollar, mot 274 millioner dollar i samme kvartal i fjor. Det ble imidlertid varslet om et omsetningsfall på mer enn hundre millioner dollar i juni.

Det var imidlertid refinansieringen som ble den store nyheten, ifølge SEB-analytiker Uggedal, som sier det tar vekk risikoen for at selskapet må hente egenkapital i begynnelsen av neste år.

Analytiker Kim André Uggedal mener det er forståelig at PSG-aksjen er blitt en favoritt blant mange. (Foto: Elin Høyland) Mer...

– De har et lån på 138 millioner dollar som forfaller i mars neste år. I låneavtalen hadde de mulighet til å låne ytterligere 75 millioner, og det er det de har gjort nå, sier Uggedal og fortsetter:

– Hva tenker du om at aksjen er omsatt for over 280 millioner kroner bare i dag?



– Hvis vi ser på aksjonærlistene til PGS ser vi at det er veldig få norske institusjonelle aktører, så den har jo blitt en tradingfavoritt. Og det kan jeg jo skjønne når vi slike tradingutfall som i dag.

Også seismikkselskapet TGS la frem kvartalstall torsdag morgen. Rapporten viste et fall i både resultat og omsetning fra 230 til 206 millioner dollar.

Resultat før skatt endte på 20,7 millioner dollar, ned fra 33,5 millioner dollar i samme periode året før. TGS endte så vidt i minus for dagen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Høyere omsetning enn ventet fra Telenor

Telenor kunne melde om en omsetning på 20,2 milliarder kroner i andre kvartal. Det er en halv milliard bedre enn ventet ifølge analytikerestimatet.

Telekomgiganten steg til slutt nesten syv prosent fra onsdagens sluttkurs.

– I andre kvartal fortsetter vi å levere på strategien vi la frem i fjor, med solid operasjonell fremdrift. Kvaliteten på tjenestene våre og gode sikkerhetsløsninger fortsetter å drive vekst, sa konsernsjef Sigve Brekke i forbindelse med slippet av kvartalstallene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatet før skatt kom på 2,2 milliarder kroner.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.