Seismikkselskapet PGS, som seiler rundt på havene for å lete etter dyrebare hydrokarboner for oljeselskapene, får svi på børsen mandag. Årsaken er at en av selskapets kunder har kansellert en kontrakt for skipet «Ramform Titan», som var på vei fra Namibia til Sør-Amerika for å lete.

Skipet kan gå uten oppdrag i opptil to til tre måneder, ifølge PGS.

Aksjen ramlet drøyt 14 prosent ved 15-tiden mandag.

Analytikere DN har snakket med, er enige om at kursreaksjonen er større enn verdien på selve kontrakten, men de er uenige om selskapets utsikter.

Uenige om utbytte

– Problemet for PGS er at de har en ganske tynn likviditetssituasjon når det kommer til det siste forfallet de skal betale i mars 2024, sier analytiker Kim André Uggedal i SEB.

Analytiker Kim André Uggedal i SEB.

Lånet er på 138 millioner dollar, tilsvarende nær 1,5 milliarder kroner.

– Vi har i utgangspunktet ment at det skal holde hardt. De leverte ganske dårlig i første kvartal, spesielt på late sales. Når man da i tillegg mister denne kontrakten, og man risikerer at en av seks båter er ute i to-tre måneder, da øker åpenbart risikoen for at de må ut og hente kapital, sier han.

I fjor hentet PGS penger i markedet to ganger. I år sikret seismikkselskapet refinansiering til 13,5 prosent rente.

Analysesjef John Olaisen i ABG Sundal Collier har et kursmål på 12 kroner aksjen, omtrent det dobbelte av dagens aksjekurs. Han frykter hverken forfallet i mars eller potensiell kapitalinnhenting.

– Jeg er ikke redd for det i det hele tatt.

– De har mye gjeld, så det blir store svingninger på aksjekursen. Jeg er helt sikker på at seismikkmarkedet er i kraftig bedring og at det vil vare i mange år. Da bruker man å undervurdere inntjeningen. Jeg tror det blir så bra at PGS skal betale utbytte i løpet av 2024, sier Olaisen.

PGS-ledelsen har tidligere luftet sine ambisjoner om utbytte.

Det tror ikke Uggedal i SEB på.

– Når de låner penger til 13–14 prosent rente, synes vi det er helt meningsløst og naivt å tro på utbytte de neste 12–18 månedene, sier han.

– Det vil tiden vise, sier Olaisen.

Klar for juli

Ifølge Olaisen er all oppmerksomheten nå rettet mot 11. juli. Da kommer PGS med en oppdatering av inntektene for andre kvartal. Slike oppdateringer følger investorene nøye med på.

– Da er det veldig fokus på «late sales» som er viktig. Jeg tror det blir mye bedre enn første kvartal, sier ABG-toppen.

Analytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier.

«Late sales» er et slags hyllesalg av seismikk som allerede er hentet inn.

Uggedal i SEB synes markedet er usikkert. Men SEB-analytikeren, som har et kursmål på seks kroner aksjen og dermed er blant de mer pessimistiske, ser også positive triggere for aksjen.

– Det viktigste for PGS isolert sett, er gode «late sales» i andre kvartal og tredje kvartal, med tanke på kontantstrømmen de skal generere for å håndtere forfallet i mars. Så er det selvfølgelig oljepris, sier Uggedal.

Så langt i år har PGS-aksjen falt rundt 14 prosent.

– Høy oppside

Ole Martin Rødland i Pareto Securities ser stor oppside i PGS.

– Sånn som tilbudssiden ser ut nå, hvor Shearwater og PGS kontrollerer mesteparten av tilgjengelig 3D-kapasitet, tror vi på en vedvarende stram markedsbalanse og gode rater. Kombinert med høy finansiell og operasjonell giring gir det høy oppside i PGS, sier analytikeren.

I Pareto ligger de ikke inne med egenkapitalinnhenting i kursmålet. De tror det går fint så lenge markedsutsiktene holder seg.

Rødland viser til at PGS, i likhet med konkurrenten TGS, mener at svake salg i første kvartal vil reverseres i løpet av året.

– Aksjen har falt mye de siste månedene, og dersom salget tar seg opp igjen tross lavere oljepris, vil det være en positiv trigger, tror vi. Gode «late sales» vil også styrke kontantbeholdningen og redusere risikoen for at de må hente mer egenkapital, sier analytikeren.

I meldingen mandag opplyser PGS at selskapet er i dialog med kunden som kansellerte kontrakten knytte til kompensasjon og/eller alternativ jobb for båten.

«Dialogen med klienten er konstruktiv og målet er å minimere all finansiell innvirkning på PGS», skriver seismikkselskapet.

PGS prises til over fem milliarder kroner.