Saken oppdateres.

Seismikkselskapet TGS vurderer å hente inn friske penger fra de eksisiterende eierne med å utstede 6,25 millioner nye aksjer, tilsvarende fem prosent av aksjekapitalen. Det tilsvarer bortimot én milliard kroner basert på mandagens aksjekurs.

Det opplyser TGS i en børsmelding.

Rett etter kom også PGS med en børsmelding. PGS opplyser at selskapet det vurderer en rettet emisjon mot de eksisterende eierne på 45,76 millioner nye aksjer, opptil vel 450 millioner kroner.

TGS og konkurrenten PGS kunngjorde mandag morgen planer om å slå de to selskapene sammen for å danne en norsk seismikkgigant. Nyheten sendte aksjekursene i begge selskapene kraftig opp på Oslo Børs mandag.

– En daytraders drøm, sier en forvalter til DN.