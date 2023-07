Artikkelen fortsetter under annonsen

Pimco, som med en forvaltningskapital på 1.800 milliarder er verdens største aktive obligasjonsforvalter, har vært skeptisk til aksjemarkedet denne våren.

Ifølge deres siste rapport som ble sendt ut for noen uker siden er de undervektet i aksjer, og spesielt i amerikanske aksjer.

Nå sier investeringssjefen deres Daniel Ivascyn til Financial Times at de forbereder seg på en hardere landing enn andre investorer gjør. I intervjuet sier han at markedet er for optimistisk til sentralbankenes evne til å unngå en resesjon, samtidig som de kjemper mot inflasjonen i både USA og Europa.

Markedet er for optimistisk

Han peker på at når sentralbankene har satt opp rentene tidligere, så har det typisk tatt fem eller seks kvartaler før rentenivået er blitt ansett som «normalt».

Den første styringsrenten i USA i denne runden kom i mars i 2022, som nå er fem kvartaler siden.

– Vi mener markedet fremdeles er for trygg på sentralbankenes avgjørelser og deres evne til å skape positive utfall, sier han til FT, og fortsetter:

– Vi tror markedet er litt for optimistisk til sentralbankenes evne til å kutte styringsrentene så raskt som rentekurvene nå impliserer.

Invertert rentekurve

De første spådommene om resesjon begynte for alvor å dukke opp i fjor vår, da rentekurven i USA inverterte. Når rentekurven inverterer, betyr dette at de korte rentene er høyere enn de lange. Nærmere bestemt ble to års amerikansk statsrente lavere enn tiårig amerikansk statsrente.

Vanligvis er de rentene med lengre løpetid høyere.

En invertert rentekurve er ansett som et kraftig varsel om resesjon, og dette varselet har forutsett hver eneste resesjon i USA de siste 50 årene.

De siste ukene har det vært store bevegelser i det amerikanske rentemarkedet, og spesielt de korte rentene har steget mye. Amerikansk toårig statsrente er nå på 4,9 prosent, som er like under toppnivået fra i vår.

Dette har gjort at rentekurven er blitt enda mer invertert, og differansen mellom to- og tiårige amerikanske statsrenter er nå på negative 1,06 prosent, som er en tidel unna å være den kraftigste inverteringen siden 1981.