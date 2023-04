Artikkelen fortsetter under annonsen

Jesper Kragh Andresen har opplyst styret om at han vil få av som toppsjef i riggselskapet Prosafe, opplyses det i en melding fra selskapet torsdag morgen. Han har hatt stillingen i seks år.

Han vil fortsette i stillingen inntil en ny sjef er på plass, fremgår det. Styret har startet en prosess for å finne hans etterfølger.

– Styret vil takke Jesper for hans bidrag i Prosafe og det nære samarbeidet i mer enn seks år. Han har klart å lede selskapet trygt gjennom nedgangstidene i energisektoren og deretter en finansiell restrukturering av Prosafe, sier styreleder Glen O. Rødland, og legger til:

– Selskapet går nå over i en ny fase og er godt posisjonert for en ventet oppgang i markedet fra 2024 og fremover.

Prosafe har slitt hardt siden offshore-krisen som startet med oljepriskollapsen i 2014. Prosafe har flere ganger restrukturert gjeld. Sommeren 2021 søkte selskapet rekonstruksjon under den midlertidige konkursloven.

Boligriggselskapet har flere profilerte investorer på eiersiden, deriblant Celina Midelfart, Arne Blystad og Edvin Austbø. Nest største eier, etter investeringsselskapet Hitecvision, er privatinvestor Magnus Halvorsen.

