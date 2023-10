Artikkelen fortsetter under annonsen

Oslo Børs-noterte Protector Forsikring går til angrep på styret i det svenske it-selskapet Dustin Group, som etter å ha lagt frem tall for sitt avvikende regnskapsår onsdag morgen også serverte nyheten om en tegningsrettsemisjon på 1,75 milliarder svenske kroner.

Axel Johnson-konsernet, som eier 33,76 prosent av Dustin og som før sommeren la inn bud for å kjøpe hele selskapet, skal tegne seg for sin andel og har garantert for hele beløpet.

Kapitalinnhentingen får to norske aksjonærer til å se rødt.

«Den foreslåtte emisjonen vil føre til økt eierandel for garantisten, noe som i realiteten betyr at betydelige verdier blir overført til største eier Axel Johnson, på bekostning av andre aksjonærer», innledes et brev som Protector Forsikring, åttende største aksjonær, har sendt til styret i Dustin.

Brevet er signert av Protectors investeringsdirektør Dag Marius Nereng og porteføljeforvalter Jonas Backman. Sistnevnte har nå trukket seg i protest som medlem av Dustins nominasjonskomité og varslet at de vil stemme mot kapitalinnhentingen på den ekstraordinære generalforsamlingen. De hadde ingen ytterligere kommentarer til brevet.

Les også: Altor kan ha skutt seg selv i foten

Pulveriserer aksjonærbasen

Dustin er et svensk it-selskap som er notert på børsen i Stockholm og som selger blant annet pc og annet kontorustyr, i tillegg til programvare.

Selskapet har hatt en forferdelig utvikling på børs de siste par årene.

Fra en kurstopp på 115 svenske kroner i november 2021 omsettes aksjen i dag for rundt 16 kroner, noe som tilsvarer et fall på nesten 90 prosent. Selskapet har selv vist til motvind i markedet i etterkant av pandemien, som også har ført med seg økte kostnader.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Tallene for fjerde kvartal og det avvikende regnskapsåret 2023, som ble lagt frem onsdag morgen, var godt under analytikernes forventninger og mer enn en halvering på bunnlinjen fra året før.

Samtidig har gjelden i selskapet est ut til nesten det dobbelte av selskapets børsverdi på 2,3 milliarder svenske kroner. Bakgrunnen for kapitalinnhentingen var «å styrke balansen ved å redusere gjeld og dermed støtte videre lønnsom vekst».

Hos Fondsfinans Kapitalforvaltning ristes det også på hodet. Selv om posisjonen i Dustin utgjør under én prosent av Fondsfinans Norden og Fondsfinans Utbytte sier porteføljeforvalter Christoffer Callesen at det handler om prinsippet.

Fondet kom inn i Dustin på vårparten og Callesen må medgi at det har gått dårligere enn de hadde sett for seg.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Ledelsen sa til oss at de hadde fått en «waiver» fra bankene i fire kvartaler til, slik at man hadde en opsjonsperiode der det allerede hadde blitt lagt til grunn at markedet skulle bedre seg. Da er det ekstremt merkelig at man gir fra seg den opsjonen nå og emitterer på bunnen, sier han.

– En slik emisjon hvor man pulveriserer aksjonærbasen bør være aller siste utvei, legger han til.

DN på slep etter utbytteforvalter: Tre røde flagg i utbytteaksjer Fondsfinans' utbytteforvalter Christoffer Callesen gir deg tre røde flagg du bør passe deg for når du investerer i utbytteaksjer. 02:48 Publisert: 26.09.23 — 02:47

«Ødelegger Dustins rykte»

Protector er ikke fornøyd med hverken timingen på kapitalinnhentingen eller grunnen selskapet har oppgitt, og mener det ikke er et umiddelbart behov for å hente friske penger.

I brevet viser Nereng og Backman til samtaler med Dustins konsernsjef, der det ble klart at selskapet ikke for øyeblikket står i fare for å bryte med lånevilkår, stor sannsynlighet for en normalisering i markedet i 2024 og en betydelig interessekonflikt.

– Vi har i våre 30 år i bransjen aldri sett en så utvannende emisjon, når det er muligheter for å vente. Kapitalinnhentingen vil ødelegge Dustins rykte som børsnotert selskap og dessuten bli et massivt skudd for baugen hva gjelder selskapets kredibilitet, heter det i brevet.

Protector mener videre at styret ikke kan ha vurdert alle alternativer siden det nå har satt i gang en emisjon når aksjekursen er på katastrofalt lave nivåer. Av alternativer trekkes det frem salg av enten hele eller deler av selskapet, utstedelse av obligasjonslån eller en reduksjon av emisjonen.

Dustin avviser påstandene til de norske aksjonærene, og sier at selskapet vurderer markedssituasjonen slik at det er nødvendig å hente penger for å unngå å bryte lånebetingelsene.

– Styret foretar løpende vurderinger og har besluttet at en ny emisjon er det beste alternativet. For å ikke risikere å bryte lånebetingelsene, gitt vurderingen av markedssituasjonen de kommende kvartalene, må vi redusere gjelden og da er ikke obligasjoner et attraktivt alternativ, skriver kommunikasjonssjef Eva Enfors i en epost til DN.

– Med redusert gjeld får vi også muligheten til å fokusere på å levere på vår strategiske plan og våre økonomiske mål, som kommer til å skape verdier, skriver hun.

Mislykket bud

Når det gjelder interessekonflikten vises det til at Axel Johnson-konsernet har vist en klar intensjon om å øke sin eierandel i Dustin.

Sent i juni passerte konsernet en eierandel på 30,5 prosent i Dustin, noe som utløste budplikt. Prisen på 28,5 svenske kroner per aksje ble bare et par uker senere anbefalt å avvises av en uavhengig komité.

Siste sluttkurs for Dustin-aksjen før budet ble inngitt var 30,14 svenske kroner.

Noe oppkjøp ble det ikke. Axel Johnson fikk aksept fra kun 3,3 prosent av aksjonærene, noe som førte til den økte eierandelen som investeringsselskapet i dag sitter med.

Protector mener det er en klar interessekonflikt og dermed et problem med hensyn til eierstyring og selskapsledelse.

– Garantien vil føre til en økt eierandel for Axel Johnson, og gjøre at betydelige aksjonærverdier blir overført fra de som ikke kan eller vil opprettholde sin andel, heter det videre i brevet.

Protector legger også til grunn at kapitalinnhentingen i realiteten vil «utslette eksisterende aksjekapital og dermed ødelegge betydelige verdier».

Tegningskurs og andre vilkår for emisjonen vil bli offentliggjort senest 7. november, opplyses det. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.