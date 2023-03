Artikkelen fortsetter under annonsen

Britiske Viridor, som er kontrollert av investeringsselskapet KKR, melder torsdag morgen at det har utsatt fristen for å akseptere budet på Oslo Børs-noterte Quantafuel.

Ved børsslutt onsdag hadde Viridor fått aksept fra 72 prosent av aksjonærene. I budet var det betinget aksept fra 90 prosent av aksjonærene for å sluttføre transaksjonen.

Fristen blir nå utsatt til klokken 16.30 14. april, og budgiver forbeholder seg retten til flere utsettelser dersom det blir nødvendig. Imidlertid kan ikke fristen utsettes forbi 11. mai 2023.

Det var 28. februar at budet fra Viridor ble kunngjort. Budprisen var 6,38 kroner per aksje og var for alle aksjene i Quantafuel, noe som priset selskapet til 1,06 milliarder kroner. Quantafuel-aksjen har falt over 12 prosent siden den gang, og avsluttet onsdag til sluttkurs 5,45 kroner. Selskapet har en markedsverdi på 903,8 millioner kroner.

Quantafuel-aksjen var ned over tre prosent i tidlig handel på Oslo Børs torsdag morgen.

Fått lån

Selskapet står som kjent midt i en prekær likviditetsskvis som følge av at fabrikkene ennå ikke genererer positiv kontantstrøm, og har på grunn av dette inngått en bindende låneavtale med et selskap tilknyttet budgiveren.

Det er snakk om et terminlån på opptil 250 millioner kroner. Første trekk på lånet, 68,5 millioner kroner, er allerede satt i gang, og er ventet å skje før 3. april, opplyses det.

Det første trekket på lånet skal delvis brukes til å finansiere kapitalforpliktelser knyttet til Esbjerg-prosjektet, der kostnadsestimatene har økt enda en gang.

Som en del av lånefasiliteten får långiver en rett til å konvertere det utestående beløpet til aksjer på visse betingelser. Lånefasiliteten vil bli avbrutt dersom budet på Quantafuel kollapser, blir avbrutt eller trukket av långiver.

Støtte fra storeier og styre

Budet fra KKR har fått støtte fra største eier Kirkbi Invest og den tyske kjemikaliegiganten Basf, som er tredje største eier. De to har til sammen drøyt 20 prosent av aksjene i selskapet, og har gitt ugjenkallelige forhåndsaksepter.

Quantafuels styre har på sin side enstemmig anbefalt budet fra KKR.

Budet er kulminasjonen av en «strategisk gjennomgang» av Quantafuel, som ble igangsatt i fjor høst, på bakgrunn av en stadig mer prekær kapitalsituasjon. I en melding skriver selskapet at det ikke ser noen andre realistiske, langsiktige finansieringsalternativer som et alternativ til budet.

Det kom også frem at «slik styret forstår, så er ikke Kirkbi og Basf villige til å stille opp med ny kapital, hverken i form av en emisjon eller gjeldsfinansiering».

Siden børsnoteringen har Quantafuel hentet ny kapital i to rettede emisjoner. Den første kom i september 2020, da selskapet fikk inn 777 millioner kroner med en tegningskurs på 70 kroner. Den andre kom i slutten av januar 2022, da selskapet hentet 400 millioner kroner med en tegningskurs på 25 kroner per aksje.

Quantafuel ble børsnotert på Euronext Growth vinteren 2020, og ble raskt en favoritt blant investorene. Fra børsnoteringsdagen i midten av februar i 2020 og frem til det foreløpige toppunktet et år senere, steg aksjen over 200 prosent.

Toppunktet ble nådd med en kurs på 77,90 kroner i slutten av januar 2021. Siden den gang har det imidlertid gått nærmest rett ned.

