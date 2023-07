Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi er selvfølgelig skuffet over dommen, sier advokat Emanuel Feinberg i advokatfirmaet Glittertind som sammen med advokatene Nis-Henrik Pettersson og Mads Berg Neergaard representerte Hannah Wilhelmsen.

Onsdag ble det klart at milliardarvingen Hannah Wilhelmsen ikke får kontroll over egen milliardformue. Den ene «kontrollaksjen» som eies av skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse forblir under Stiftelsens kontroll, slås det fast i dommen.

– Vi har regnet med at saken vil måtte avgjøres av lagmannsretten, eller av Høyesterett, men hadde selvfølgelig håpet på en seier i tingretten, sier Feinberg.

– Retter opp inntrykket

I rettssaken som har pågått fra 8. juni til 13. juni var Hannah Wilhelmsen saksøker, mens saksøkte var skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse, kontrollert av Hannahs fetter og konsernsjef i Wilh. Wilhelmsen-gruppen, Thomas Wilhelmsen.

I en epost til DN skriver fetteren på vegne av stiftelsen:

– Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse er tilfreds med tingrettens avgjørelse i saken. Vi konstaterer at retten gir Stiftelsen medhold på alle sentrale punkter, og vi håper at saken med dette kan anses avsluttet.

Stridens eple handler om et gavebrev fra 2012. Før Hannah Wilhelmsens far Finn Wilhelmsen døde i 2013 overdro han en enkelt «kontrollaksje» i holdingselskapet Tikal til en familiestiftelse, Tom Wilhelmsens stiftelse, ved et gavebrev for å beskytte arven til sin mindreårige datter Hannah.

Det sentrale spørsmålet for retten var hva slags planer avdøde Finn Wilhelmsen hadde for kontrollen med milliardformuen datteren Hannah Wilhelmsen arvet.

Tingretten ga Stiftelsen fullt ut medhold i sin tolkning av gavebrevet. Thomas Wilhelmsen mener dommen med dette fastslår at stiftelsens virksomhet er fullt i samsvar med gjeldende lovgivning og at den pågående familiekonflikten ikke er relevant i saken.

– Dommen inneholder en grundig og nyansert redegjørelse, og bidrar i så måte til å rette opp det inntrykket som saksøkeren har forsøkt å skape i media.

Opprøret i Wilhelmsen-rederiet Syv Wilhelmsen-arvinger har siden starten av 2020 krevd kontroll over sine egne milliardverdier.

Gruppen består av tre av de fire familiegrenene i avdøde Wilhelm Wilhelmsens nære familie, blant dem hans søster Helen Juell (73), og seks kusiner som er etterkommere etter Wilhelm Wilhelmsens søster Cecilie Paus (76) og avdøde bror Finn Wilhelmsen.

M står for majoritet, 7 for de syv aksjonærene som utgjør gruppen.

Opprørerne har ikke stemmerett i rederiet eller kontroll over de finansielle eiendelene.

DN avdekket i 2020 at opprørene har hostet opp et bud på 3,2 milliarder som et svar på den lenge fastlåste situasjonen. Dette har rederisjef Thomas Wilhelmsen avslått.

Familiekonflikten ble ikke vektlagt

Tingrettens dom tolket retten først gavebrevet til Hannah Wilhelmsens far, der den konkluderte med at Stiftelsens tolkning var riktig. Deretter tok den stilling til Hannah Wilhelmsen anførsel om at gavebrevet måtte underlegges revisjon på grunn av bristende forutsetninger.

Det var her særlig den senere inntrådte familiekonflikten 28-åringen mente måtte føre til at gavebrevet var ugyldig – hennes far hadde ikke ønsket at det skulle oppstå noen uenigheter eller strider i familien.

Bristende forutsetninger Bristende forutsetning er et uttrykk for at forutsetninger man la til grunn ved en avtaleinngåelse ikke stemmer eller at det har oppstått hendelser som gjør at det blir urimelig eller umulig å oppfylle avtalen. En bristende forutsetning kan derfor være et grunnlag for ikke å gjennomføre en avtale.

Tingretten mente imidlertid at en slik forutsetning ikke nødvendigvis var motiverende for selve gaven. Retten kunne heller ikke se at det var sannsynlighetsovervekt for at en slik forutsetning var synlig for stiftelsen. 28-åringen fikk dermed heller ikke medhold i denne anførselen.

– Det er rart at retten ikke vektlegger det ganske åpenbare, nemlig at Finn – og heller ingen annen far for den saks skyld – ville ha ønsket en slik ordning hvis han hadde visst om den konflikten som har utviklet seg. Retten er enig i at terskelen for å revidere gaver gjerne er lav, men konkluderer med at ordningen Finn laget ikke var motivert av fred i familien, sier Hannah Wilhelmsens advokat Feinberg, før han legger til:

– Retten har heller ikke lagt noen vekt på at Wilhelm var i ferd med å overføre a-aksjen før han gikk bort og at Thomas snudde på grunn av en konflikt som ikke er Hannahs ansvar, men dette får vi komme tilbake til i en eventuell anke.

Unødvendig høyt timeantall

Etter å ha konkludert med at saksøker Hannah Wilhelmsen ikke vinner frem med noen av sine rettslige anførsler i saken, gikk tingretten over til å drøfte saksomkostningene.

Her ble saksøkte, altså Stiftelsen, kritisert av tingretten for unødig mye tidsbruk på saken. De to Schjødt-advokatene som representerte Stiftelsen, hadde til sammen brukt et timeantall som tilsvarer en tredjedel av et årsverk.

De to Schjødt-advokatene hadde innlevert en sakskostnadsoppgave med krav om dekning av nær fem millioner kroner for 663 timers arbeid. Til gjengjeld hadde Hannah Wilhelmsen tre advokater som hadde fremmet et krav på 2,6 millioner kroner for 360 timers arbeid.

– For retten er det uansett helt klart at det samlet har medgått unødvendig mye tid med saken og at kravet er urimelig høyt. Selv om saken er relativt omfangsrik og viktig for partene, er det totale timeantallet unødvendig høyt, skriver tingretten i dommen.

Retten konkluderte derfor med at Hannah Wilhelmsen måtte dekke to millioner av Stiftelsens sakskostnader. Omtrent to femtedeler av det opprinnelige kravet.