Bård Tufte Johansen er blant annet kjent fra «Uti vår hage», «Team Antonsen», standupshowet «Mann 44» og som programleder for «Nytt på Nytt». Årene i rampelyset har kastet av seg.

Hvert år de siste ti årene har millionene rent inn i Johansens private selskap Seegood as.

Det ferske regnskapet for fjoråret viser et resultat før skatt på 4,9 millioner kroner for komikeren.

Han tar ut enda mer i utbytte.

Mer enn fem mill.

Johansen tok et tilleggsutbytte på 5,1 millioner kroner i fjor. Dermed spiser han litt av egenkapitalen i selskapet for å ta utbytte. Komikeren har for vane å ta ut penger av selskapet.

I løpet av de siste fem årene har selskapet hans hatt et samlet resultat før skatt på 24 millioner kroner. Ser man ti år tilbake i tid er overskuddet på rundt 53 millioner kroner.

Ved årsskiftet var egenkapitalen i selskapet på 11 millioner kroner.

Har satset på børs

Regnskapet viser at også Johansen har satset på børs. Drøye to millioner kroner var ved årsskiftet plassert i markedsbaserte aksjer. Kaster man et kjapt blikk i aksjonærregisteret ser man at selskapet hans ved nyttår eide aksjer i Nykode, Kahoot og Storebrand.

Både Kahoot og Nykode har falt kraftig fra sine tidligere toppnivåer, men i år har Kahoot hatt en sterk utviklingen på børsen. Selskapet er for øyeblikket i spill etter at en gruppe investorer har lagt milliarder på bordet i et forsøk på å ta det norske teknologiselskapet av børs.

Nykode og Storebrand har gitt en avkastning på henholdsvis rundt fire og ni prosent i år.

Rundt seks millioner kroner står plassert i bankinnskudd og lignende, ifølge Seegood-regnskapet.

