Sparebank 1 SR-Bank og sjeføkonom Kyrre M. Knudsen er ute på gaten med splitter nye prognoser for den norske prisveksten og renteutviklingen. Dersom de får rett, kan det glede mange boligeiere.

Knudsen ser nemlig flere tegn til at norsk økonomi kjøler seg ned. Etter de nye inflasjonsanslagene er tastet inn, viser regnearket til Knudsen at rentetoppen kan være nådd i september og at renten kuttes to ganger neste år. Sjeføkonomen maner likevel til edruelighet.

– Det blir verre før det blir bedre. For sin egen økonomi er det veldig viktig at man følger nøye med og prøver å ha en buffer utover høsten, for boliglånsrentene er fortsatt på vei opp, sier han.

Ser mange tegn

I april anslo SR-Bank at inflasjonen ville være på 5,0 prosent i år. Nå tror de inflasjonen vil være 5,8 prosent. Også anslaget for neste år er justert opp til 3,7 prosent. Begge prognosene er likevel lavere enn de Norges Bank hadde i sin siste pengepolitiske rapport i juni.

I juli var prisveksten på 5,4 prosent på årsbasis. Det var en del svakere enn ventet. Knudsen ser økonomien kjøle seg ned flere steder.

– Ser du på varehandelen var det nedgang i forbruk i volum. Ser du på bnp var det nullvekst og så kom ledigheten som tikker litt opp. Kredittveksten er på vei ned og er på sitt laveste siden 1995, og boligprisene har i praksis vært flate i nesten ett år. Jeg tror Norges Bank begynner å bli ganske komfortable, sier han.

En ekstra julegave?

Dagens styringsrente ligger på fire prosent blank. Mange økonomer har nå satt en stor sirkel rundt 4,25 prosent og tatt til orde for at det blir rentetoppen. Det ventes at Norges Bank setter opp renten nå i september. Prisingen blant de finansielle markedsaktørene er imidlertid noe høyere.

Ifølge Knudsen indikerer den korte markedsrenten i hvert fall en rentetopp på 4,5 prosent.

– Vi synes markedsrentene mot slutten av året og inn i neste år er i den høye enden, sier han.

SR-Bank tror det første rentekuttet fra Norges Bank kommer i juni neste år. Deretter tror de det er litt 50/50 om det neste kuttet kommer i september eller desember, men Knudsen holder en liten knapp på julemåneden.

– Jeg tror mange ser veldig frem til det. Det er godt nytt. Vi har vært igjennom halvannet år med økte renter og kostnader. Det vil ta litt tid før boliglånsrenten kommer ned igjen. En liten X-faktor er arbeidsmarkedet. Heldigvis er de fleste i jobb, men nå steg ledigheten litt og hvis vi havner i «goldilocks» vil de aller fleste være i jobb neste år også. Baksiden av medaljen er hvis mange bedrifter begynner å nedbemanne, men det er ikke hovedscenarioet hverken hos oss eller Norges Bank, sier han.

«Goldilocks», på norsk et slags gullhårscenario, er når økonomien er i en tilstand hvor aktiviteten hverken er for høy (varm) eller for lav (kald), akkurat som i historien om Gullhår og de tre bjørnene. Da oppnår man lav og stabil prisvekst uten at ledigheten stiger kraftig. Fredag viste ferske tall fra Nav at arbeidsledigheten i Norge økte til 1,9 prosent i august, fra 1,8 prosent i juli.