Da markedene stengte tirsdag ble Nibor notert til 4,01 prosent, noe som er det høyeste nivået siden 2009 for den norske pengemarkedsrenten med løpetid på tre måneder.

De siste tre ukene har oppgangen i pengemarkedsrenten vært markant, opp 21 basispunkter, skriver Kyrre Aamdal i DNB Markets i en morgenrapport.

– Om lag halvparten av oppgangen skyldes økte påslag i pengemarkedet, mens den andre halvdelen skyldes at forventede renteøkninger i juni og august har kommet nærmere og at forventningene til renteøkninger har tiltatt noe.

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,14 prosent onsdag. Blant tungvekterne steg Kahoot mest, rundt fire prosent, mens Frontline og Equinor steg henholdsvis 2,77 prosent og 2,61 prosent.

Kreftbehandlingsselskapet Nordic Nanovector steg 64,75 prosent etter å ha varslet om et oppkjøp der det slås sammen med Thor Medical, der seriegründer og milliardær Alf Bjørseth er på eiersiden. I løpet av de tre siste handelsdagene har aksjekursen doblet seg.

Nibor Pengemarkedsrenten Nibor er avgjørende for hvilke renter bankene tilbyr sine boliglånskunder.

Nivået på flytende rente bestemmes av den korte renten Nibor, som igjen er tett bundet sammen med styringsrenten til Norges Bank.

Nibor beregnes som et gjennomsnitt av hva de største bankene krever i renter på usikrede utlån til andre banker.

Flere grunner

Nibor, eller Norwegian Interbank Offering Rate, er en samlebetegnelse på pengemarkedsrenter som skal gjenspeile hva en bank krever for et usikret utlån i norske kroner til en annen bank.

Renten er dermed avgjørende for rentenivået den igjen har ut til sine kunder.

Aamdal i DNB Markets trekker frem flere grunner til økningen i påslaget, som er navnet på risikopremien i rentemarkedet.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

Blant annet henger økningen til en viss grad sammen med behovet den amerikanske regjeringen har for å bygge opp kontantbeholdningen etter at den ble tappet før det ble enighet om et løft av gjeldstaket. Økningen i kontantbeholdningen betyr mindre likviditet i dollar, som sammen med nedsalget av stats- og boliglånspapirer, ellers kjent som kvantitativ innstramning, trekker opp rentene for dollarfinansiering.

Dette får gjennomslag i norske renter, skriver Aamdal.

– Men også hjemlige forhold spiller inn. Prognosene for den strukturelle likviditeten i det norske banksystemet er justert ned og det ligger an til en ganske stram likviditetssituasjon fremover, heter det.

I USA har både korte og lange statsrenter kommet markant opp den siste måneden. Statspapirene med to års løpetid ligger i skrivende stund på 4,50 prosent, mens tiårsrenten er på 3,67 prosent.

Ut av Norge

Før børsåpning ble det klart at Danske Bank har besluttet å trekke seg ut av personmarkedet i Norge.

Danske Bank har startet en prosess for et mulig salg av den norske privatmarkedsfilialen. Prosessen med å finne en ny eier er godt i gang, opplyses det. Selskapet vil gi en oppdatering i forbindelse med halvårsrapporten den 21. juli, og inntil da vil selskapet selv drive privatkundevirksomheten.

– Vi har gjort oss noen tanker og vi er godt i gang, sa Danske Banks norgessjef Erlend Angelfoss til DN.

Av Danske Banks totale utlån i Norge på 392 milliarder, stammer hele 329 milliarder fra personmarkedet. Innen personkundemarkedet i Norge er markedsandelen på cirka seks prosent, et godt stykke bak rivalene DNB og Nordea.