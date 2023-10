Artikkelen fortsetter under annonsen

Powell talte torsdag kveld hos The Economic Club i New York, og både under og etter talen og den påfølgende utspørringen var det store bevegelser på Wall Street-børsene. Umiddelbart da talen ble publisert var stemningen blant investorene positiv, mens det i timene etter talen vekslet hyppig mellom oppgang og nedgang for de tre toneangivende indeksene.

Til slutt endte alle tre indeksene solig i minus. Nasdaq falt 0,96 prosent, Dow Jones gikk ned 0,75 prosent og S&P 500 endte 0,85 prosent i minus

Etter Powell-talen var det også store svingninger i rentemarkedet, der «tiåringen» fikk et nytt rykk opp. Klokken 20.40 var den lange markedsrenten helt oppe i 4,99 prosent, før den falt noe tilbake igjen.

Powell: Ikke for stramt nå

Powell sa i sin tale at han fremdeles mener inflasjonen i landet er for høy, og holder fremdeles døra på gløtt for flere rentenevinger.

– Noen få gode måneder med god statistikk er bare begynnelsen på det som må til for å være sikre på at inflasjonen er på vei ned mot målet vårt, sier Powell.

Samtidig sier Powell at dagens pengepolitikk «ikke er for stram nå».

– Vi får med oss at ferske data viser en motstandskraft mot økonomisk vekst og etterspørsel etter arbeidskraft. Men ser vi tegn til at inflasjonen øker på igjen, kan det være at vi igjen må stramme til pengepolitikken, sier Powell.

Klimademonstranter stormet scenen kort tid før Jerome Powell skulle tale. (Foto: Seth Wenig/AP/NTB) Mer...

Tiåringen bykset onsdag

Også onsdag kveld bykset den amerikanske tiåringen på nytt – til nye høyder siden forrige toppnivå i 2007. «Tiåringen» er kjælenavnet på renten amerikanske statsobligasjoner med ti års løpetid, ofte omtalt som verdens viktigste rente.

Rallyet fra bunnen på et halvt prosent i 2020 har vært så raskt at man må tilbake til den franske revolusjonen for å finne en tilsvarende relativ økning, har kredittekspert Pål Ringholm tidligere sagt. Nå har den altså steget videre til rett under fem prosent. Og det er ikke gitt at den stanser der.

– Det er høyst trolig at tiåringen vil passere fem prosent, uttalte sjefstrateg Erica Dalstø i SEB til DN tidligere torsdag.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Avgjørende

– Powells tale blir avgjørende for renteutviklingen. Nå er det flere Fed-medlemmer som har vært ute og prøvd å snakke imot oppgangen i lange renter. Derfor er det ventet at Powell må støtte opp om budskapet. Det er nesten uvanlig synkronisert kommunikasjon hva gjelder utviklingen i lange renter, sier Dalstø.

I morgentimene torsdag var tiåringen oppe i 4,97 prosent – ikke langt unna fem prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg tror det er en psykologisk grense, sier Dalstø, men legger til:

– Det endrer ikke utsiktene sånn sett. Det store spørsmålet er om renten skal ligge på disse nivåene lenge eller om det er et midlertidig høyt nivå. Det vil være desto viktigere for markedene, sier hun.

Sterk økonomi

Ifølge sjefstrategen er det ulike faktorer som har dratt renten oppover de siste dagene. Delvis er det drevet av nye sterke økonomiske nøkkeltall fra USA, men også risikoen for økt eskalering i Midtøsten har bidratt til høyere markedsrenter, mener Dalstø.

Oljeprisen har steget rundt syv prosent siden konflikten brøt ut for snart to uker siden.

– I det store og hele er det en reprising av realrentene som har dratt lange renter opp, sier Dalstø.

DNs finansredaktør forklarer: Dette er verdens viktigste tiåring Finansredaktør Terje Erikstad forklarer deg hvorfor den følges så nøye i finansmarkedene. 01:50 Publisert: 30.04.21 — 02:14

At investorene sender de lange rentene opp, mener sjefstrategen er et tegn på at Fed får større gjennomslag for signalene om at renten skal være høyere i en lengre periode. Men det er også en konsekvens av økt oppmerksomhet på det amerikanske budsjettunderskuddet. USA vil kunne måtte øke sine lån i markedet, som gjør at det kommer flere salg av statsobligasjoner, som igjen kan presse renten opp.

«Lenge»

DNB Markets' makroøkonom Kelly Chen sier det usikkerhet knyttet til om Feds rentemøte i desember bringer med seg en siste heving og mener spørsmålet nå er hvor lenge rentene skal holdes høye

Makroøkonom Kelly Chen i DNB Markets. (Foto: Mikaela Berg) Mer...

– Svaret virker å være: «lenge». Nøkkeltallene fra amerikansk økonomi den siste tiden viser dessuten at den har tålt oppgangen i rentene rimelig godt, og dermed har også forventninger til snarlige rentekutt, blitt langt mindre, sier Chen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.