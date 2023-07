Artikkelen fortsetter under annonsen

Lavpriskjeden Europris hadde et resultat før skatt på 332 millioner kroner i andre kvartal. Det er et klart resultatfall fra samme periode i 2022 da selskapet hadde et resultat før skatt på 418 millioner kroner.

– Stigende renter og et generelt høyt inflasjonsnivå legger press på husholdningenes økonomi. Med en svak norsk krone kan ferien i utlandet bli dyrere i år enn forventet. Dette betyr at forbruket kan vise seg å bli enda mer forsiktig til høsten, skriver selskapet i rapporten.

Samlet sett mener Europris at markedsforholdene bør støtte Europris' konsept om lavpris- og kampanjedrevne detaljhandel. Fotfestet til gruppens butikker forventes derfor å forbli sterke.

– Styret er trygg på at Europris vil forbli en forbrukerfavoritt og en relativ vinner under de tøffe forholdene i sluttbrukermarkedet.

Den nåværende konkurransen om lave priser har likevel ført til et innhugg i selskapets bruttomargin, heter det i rapporten.

Europris, resultat per 2. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 2310 2216,2 4,2% Driftsresultat (ebit) 362,1 437,9 -17,3% Resultat før skatt 332,2 418,7 -20,7%

Svært sterkt fjorår trekker andre kvartal ned

Resultatfallet mot andre kvartal året før var noe lavpriskjeden hadde ventet. Bakgrunnen for dette var at påskeferien var i andre kvartal i fjor, mens den falt innenfor første kvartal i år. Av den grunn kunne selskapet legge frem sterke tall for første kvartal i år, mens andre kvartal var noe svakere.

Tross svakere resultater forblir bruttomarginen over nivåene lavpriskjeden så før pandemien, heter det i rapporten.

– Den lavere bruttomarginen førte til et fall i inntekter, men kjeden er tilfreds med prestasjonen og med forbedringene som har vedvart i de siste årene, heter det.

Like-for-like-veksten, det vil si inntektsutviklingen i butikker som har vært i drift mellom de to andrekvartalene, var imidlertid på 1,1 prosent. Til sammenligning var like-for-like-veksten i første kvartal på 6,7 prosent.

Ellers endte selskapet med inntekter på 2,3 milliarder kroner, i tråd med det meglerhusene hadde ventet. Til sammenligning hadde selskapet inntekter på 2,2 milliarder kroner i samme periode i fjor.

Falt én mrd. i verdi

Europris falt kraftig på børs første halvår 2022, men snudde brått oppover etter at selskapet la frem en sterk rapport for andre kvartal. I år har aksjen steget jevnt og trutt frem til midten av mai, da aksjen på ny falt noe.

Per dags dato ligger aksjen rundt to prosent over nivået den lå på ved inngangen av 2023. Siden kjeden la frem tall for første kvartal har selskapet falt én milliard i markedsverdi fra 12,5 milliarder kroner, til 11,4 milliarder kroner.

Før tallene for andre kvartal ble presentert hadde én av analytikerne som følger selskapet kjøpsanbefaling på aksjen, mens fem hadde hold.