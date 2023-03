Artikkelen fortsetter under annonsen

24. februar signerte KMPG revisjonsrapporten for den amerikanske nisjebanken Silicon Valley Banks (SVB) morselskap, SVB Financial Group. Et par uker senere kollapset banken på spektakulært vis og ble satt under administrasjon av amerikanske myndigheter. Det skriver The Wall Street Journal mandag kveld.

Revisjonsrapportene fra KPMG gjaldt begge for 2022. Nå skal regulatoriske myndigheter komme til bunns i hva KPMG visste, burde visst og når strømmen av uttak fra banken faktisk begynte, ifølge WSJ.

– Sunn fornuft tilsier at en revisor som signerer en godkjent rapport, en friskmelding av den 16. største banken i USA, som i løpet av to uker kollapser uten forvarsel, er i trøbbel, sier Lynn Turner til avisen.

Hun var sjefsregnskapsfører i det amerikanske tilsynsorganet for handel med verdipapirer, Securities and Exchange Commision (SEC), mellom 1998 og 2001.

Ifølge The Wall Street Journal avsto en talsperson for KPMG å kommentere saken. I en skriftlig uttalelse sier selskapet at det ikke er ansvarlig for hva som skjer etter at en revisjon er gjennomført.

Avisen påpeker imidlertid at revisjoner også skal rette søkelyset mot risiko i selskapet de kommende 12 månedene etter en revisjon.

Friskmeldte flere

Ifølge The Wall Street Journal friskmeldte også KPMG en annen amerikansk bank, Signature, som ble satt under administrasjon i helgen. KPMG sendte fra seg revisjonsrapporten 1. mars i år.

Signature satset stort på kryptovaluta, noe som førte til store innskudd i banken da markedet var hett. Da kryptosmellen kom for noen måneder siden, ble innskudds-boom plutselig til en strøm av investorer som heller ville ta ut pengene sine. Store deler av bankens innskudd var usikret, noe som igjen gjorde kundene nervøse og flyktige ved minste antydning til at banken kunne være i trøbbel.

Risikerer søksmål

Nå venter trolig en grundig gjennomgåelse av KPMGs revisjonsrapporter for nevnte banker, samt den selskapet har utarbeidet for First Republic Bank, som krakket på børsen mandag. På det meste falt banken 75 prosent.

Ifølge The Wall Street Journal risikerer selskapet søksmål fra aksjonærer som har tapt penger på SVB-kollapsen, men veien til å felle KPMG i rettssalen vil være lang, sier Erik Gordon, en økonomiprofessor, til avisen.

Mandag kveld ble det kjent at den amerikanske sentralbanken Fed iverksetter undersøkelser etter kollapsen.

– Hendelsene rundt Silicon Valley Bank krever en grundig og rask gjennomgåelse av Federal Reserve, sier sentralbanksjef Jerome H. Powell.

Sentralbankens nestleder for tilsyn, Michael S. Barr, er satt til å lede undersøkelsene.

– Vi må ha ydmykhet og gjennomføre en nøye og grundig gjennomgåelse av hvordan vi overvåket og regulerte dette firmaet. Og hva vi bør lære av denne erfaringen, sier Barr.