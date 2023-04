Artikkelen fortsetter under annonsen

Sats hadde en omsetning på 1,2 milliarder kroner i første kvartal 2023, går det frem av selskapets kvartalsresultat onsdag morgen. I samme periode året før hadde selskapet en omsetning på 1,01 milliarder kroner – en økning på 19 prosent.

– Dette er primært et resultat av en sterk medlemsvekst gjennom høsten og første kvartal, og ikke grunnet inflasjonsjusterte priser, sier administrerende direktør i Sats Sondre Gravir til DN.

Treningskjeden fikk videre et resultat før skatt på 84 millioner kroner i første kvartal, mot et tap på 54 millioner kroner samme periode året før.

På forhånd var det ventet en omsetning på 1,14 milliarder kroner, og et resultat før skatt på minus 33,6 millioner kroner, ifølge estimater Bloomberg har hentet inn fra fire analytikere.

Av de fem analytikerne som følger selskapet, har alle en hold-anbefaling, ifølge Bloomberg. Kursmålet varierer mellom åtte og ni kroner. Tirsdag ble aksjen handlet for rundt 8,85 kroner på Oslo Børs.

Kvartalsrapporten ble tatt godt imot av investorene ved børsåpning onsdag. Aksjen steg over 20 prosent fra start.

Sats asa, resultat per 1. kvartal (i MNOK) 2023 2022 Endring Omsetning 1201 1011 18,8% Driftsresultat (ebit) 63 -56 -% Resultat før skatt 84 -54 -%

– Langt nede på kuttlisten

Ifølge Sats' kvartalsrapport hadde kjeden en medlemsbase på 734.000 medlemmer ved utgangen av første kvartal – en økning på 13.000 medlemmer.

Også på lengre sikt venter treningskjeden fortsatt medlemsvekst.

– Det er en intens konkurranse i det markedet vi er i, men samtidig er det kun to av ti som bruker treningssenter i Norden. Markedet er altså fortsatt i vekst. Fremover nå er hovedfokuset å øke medlemsbasen på de sentrene vi har, sier Gravir.

Sats venter på kortere sikt å bli påvirket av inflasjonspress på generell basis og svingninger i strømprisene, mens kjeden på lengre sikt er komfortabel med egen evne til å øke prisene i takt med inflasjonen, heter det i rapporten. Selv om nordmenn nå vil få mindre å rutte med, mener Gravir at Sats står stødig også med økte priser.

– Trening og helse ligger langt nede på kuttlisten. Det ser vi også på det høye aktivitetsnivået på våre treningssentre med rekordhøyt besøk, sier Gravir.

Halvert på ett år

Siden Sats la frem resultater for fjerde kvartal 2021, og et par dager senere hentet 600 millioner kroner i friske penger, har aksjen fått hard medfart på Oslo Børs.

Tirsdag ble aksjen handlet for 8,85 kroner, som er en halvering av emisjonskursen på 17,76 kroner i april i fjor.

Selskapet, som tirsdag hadde en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner, har flere profilerte investorer på eiersiden. Stein Erik Hagens familieselskap Canica er tredje største eier, Andresen-familiens Ferd er fjerde største eier og tidligere volleyballspiller Bjørn Maaseide er gjennom selskapet Maaseide Promotion femte største aksjonær. Stavanger-baserte Harald Espedal er også på aksjonærlisten.

Selskapet, som tirsdag hadde en markedsverdi på 1,8 milliarder kroner, har flere profilerte investorer på eiersiden. Stein Erik Hagens familieselskap Canica er tredje største eier, Andresen-familiens Ferd er fjerde største eier og tidligere volleyballspiller Bjørn Maaseide er gjennom selskapet Maaseide Promotion femte største aksjonær. Stavanger-baserte Harald Espedal er også på aksjonærlisten.

Øverst på aksjonærlisten troner danske Tryghedsgruppen, mens oppkjøpsfondet Altor er nest største aksjonær.