Den børsnoterte treningssenterkjeden Sats hadde inntekter på 1,2 milliarder kroner i andre kvartal, fremgår det av den ferske andrekvartalsrapporten.

Driftsresultatet ble tredoblet til 201 millioner kroner.

– Vi legger frem sterke finansielle resultater for andre kvartal, etter et solid resultat i første kvartal, sier konsernsjef Sondre Gravir i en børsmelding.

Sats-aksjen var opp over fem prosent i tidlig handel på Oslo Børs.

Selskapet skriver at medlemsbasen falt i tråd med sesongtrender, men vokste med seks prosent sammenlignet med andre kvartal i fjor.

Før skatt steg resultatet til 123 millioner kroner i andre kvartal, opp nesten hundre millioner kroner fra samme periode i fjor.

Selskapet skriver i rapporten at det på kort sikt vil bli påvirket av høyere inflasjon og svingende energipriser. Likevel tror Sats at det på lengre sikt vil kunne øke sine priser ut mot kundene for å veie opp for inflasjonsøkningen.

«Det er ingen tegn til at folk kutter på utgifter knyttet til treningssentermedlemskap på grunn av lavere kjøpekraft», skriver selskapet.

Med samlede driftsinntekter på 539 millioner kroner i kvartalet er det den norske driften som står for brorparten av Sats' topplinje. Sverige er nest størst med 409 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en egenkapital på 976 millioner kroner og netto gjeld på 1,69 milliarder kroner.

