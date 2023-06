Artikkelen fortsetter under annonsen

Over en periode på halvannet år storkjøpte det svenske eiendomsselskapet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) barnehager i Norge. I 2020 og 2021 kjøpte SBB nesten 300 norske barnehageeiendommer fra Læringsverkstedet og Trygge Barnehager for til sammen nesten ni milliarder kroner.

Etter det siste oppkjøpet sa grunnlegger, største aksjonær og daværende toppsjef, Ilija Batljan, at rundt ti prosent av alle barnehagebarn i Norge kommer til å gå i en barnehage eid av SBB.

Nå kan de komme til å gå i barnehagebygg eid av kanadiere.

Største leietagere

I november i fjor solgte SBB 49 prosent av selskapet EduCo, der den svenske eiendomsgiganten hadde samlet hele sin portefølje av barnehager og skoler – herunder de norske barnehageeiendommene – verdt nesten 50 milliarder svenske kroner.

Kjøperen var det store, kanadiske forvaltningsselskapet Brookfield Super-Core Infrastructure Partners.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden har det bare blitt verre og verre for SBB.

Det svenske eiendomsselskapet har kollapset fullstendig på børs siden toppen høsten 2021. Den bratte renteoppgangen har vært ren gift for SBB, som de siste årene har vokst kraftig ved hjelp av tung belåning.

Tidligere i mai nedgraderte kredittvurderingsbyrået S&P Global SBBs langsiktige kredittrating, og vurderte utsiktene som negative. Siden har det gjeldstyngede selskapet droppet både utbytte og kapitalinnhenting, solgt unna aksjer i JM, byttet toppsjef og åpnet for en strategisk gjennomgåelse.

Natt til mandag varsler SBB at det har inngått eksklusive forhandlinger om å selge resten av sin 51 prosent eierandel i EduCo til Brookfield. Det vil dermed kunne sette et punktum for SBBs norske barnehageeventyr.

Læringsverkstedet og Trygge Barnehager er SBBs største leietagere, ifølge siste årsrapport.

– Styrker likviditeten

– Vi har tidligere sagt at vi innen rammeverket av den strategiske gjennomgåelsen vil handle grundig og raskt, og det er akkurat det vi gjør nå. Et salg av EduCo vil sikre at SBB styrker likviditeten og er i stand til å redusere gjelden, sier toppsjef Leiv Synnes i mandagens melding.

Der gis det ingen indikasjon om eventuell pris for aksjene. Det står imidlertid at avtalen innebærer en tilbakebetaling av selskapsinternt lån på 14,5 milliarder svenske kroner fra EduCo til SBB. I transaksjonen, slik den er foreslått nå, vil SBB ha rett til å kjøpe aksjer i EcuCo i fremtiden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Partene har mål om å inngå en aksjekjøpsavtale i løpet av juli. Det understreker at forhandlingene ikke nødvendigvis fører til en transaksjon.

Fra toppen i slutten av 2021 har SBB-aksjen falt mer enn 90 prosent.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.