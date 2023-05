Artikkelen fortsetter under annonsen

Svenske Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har kollapset fullstendig på børs siden toppen høsten 2021. Den bratte renteoppgangen har vært ren gift for SBB, som de siste årene har vokst kraftig ved hjelp av tung belåning.

Les også: Barnehagegründere unngår milliardtap på svensk eiendomsselskap

Verre ble det da kredittvurderingsbyrået S&P Global nedgraderte selskapets langsiktige kredittrating og vurderte utsiktene som negative. Siden har det gjeldstyngede selskapet droppet både utbytte og kapitalinnhenting.

Nå selger SBB også aksjer for milliarder i et annet svensk eiendomsselskap.

Skal styrke likviditeten

Torsdag kveld varslet SBB at det samme dag hadde solgt 19 millioner aksjer i det svenske eiendomsselskapet JM. Salget fra SBB, som var største eier i JM, tilsvarer rundt 29,6 prosent av utestående aksjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SBB solgte aksjene uten rabatt til 148,10 svenske kroner per aksje. Totalt ble det da solgt aksjer for 2,8 milliarder svenske kroner.

Les også: Ny kjempesmell for norske eiendomsfond

Etter nedsalget eier SBB direkte og gjennom derivater rundt 1,9 millioner aksjer i JM. SBB har forpliktet seg til ikke å selge flere JM-aksjer de neste 90-dagene, med visse forbehold.

Milliardsummen SBB sitter igjen med skal brukes til å styrke selskapets likviditet og finansielle posisjon, opplyses det.

Kjøpte på høyere kurser

SBB gikk tungt inn i JM sommeren 2021 da selskapet kjøpte en stor aksjepost for 4,6 milliarder svenske kroner av Obos. Gjennom høsten samme år kjøpte SBB seg ytterligere opp i JM. På det tidspunktet var aksjekursen rundt dobbelt så høy som i dag.

JM-aksjen har i likhet med andre eiendomsaksjer i Sverige falt kraftig på børs det siste halvannet året.

Så sent som i årsrapporten for 2022, som ble publisert 31. mars, skrev SBB at eierskapet i JM var strategisk og langsiktig. I et intervju med det svenske nyhetsbyrået TT tidligere denne uken sa SBB-styreleder Lennart Schuss at det ikke ville bli aktuelt med et nedsalg i JM, ifølge Dagens Industri.

I sin vurdering pekte S&P på at SBB må refinansiere obligasjonslån på til sammen 14 milliarder svenske kroner de neste tolv månedene, noe som skaper bekymringer for selskapets likviditetssituasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.