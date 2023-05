Artikkelen fortsetter under annonsen

Det svenske Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har kollapset fullstendig på børs siden toppen høsten 2021. Den bratte renteoppgangen har vært ren gift for SBB, som de siste årene har vokst kraftig ved hjelp av tung belåning.

Mandag formiddag ble det meldt at styret har bestemt seg for å utvide den «strategiske gjennomgangen» av selskapet for å maksimere aksjonærenes verdier, som SBB selv skriver.

Styret vil dermed vurdere nær sagt alle muligheter, alt fra et salg av selskapet, til salg av enkelte virksomheter eller spesifikke eiendeler, eller andre «strategiske transaksjoner».

– Styret vurderer de iboende verdiene i selskapet langt høyere enn hva markedsverdien tilsier. Derfor har styret bestemt at det er i aksjonærenes beste interesse å utvide den strategiske gjennomgangen for å vurdere muligheter, heter det videre.

Det gis ingen garantier for utfallet av gjennomgåelsen, hva enn det måtte bli, heter det videre.

To nedgraderinger

Tidligere i mai nedgraderte kredittvurderingsbyrået S&P Global SBBs langsiktige kredittrating og vurderte utsiktene som negative. Siden har det gjeldstyngede selskapet droppet både utbytte og kapitalinnhenting.

Artikkelen fortsetter under annonsen

SBB-aksjen steg markant i tidlig handel på Stockholm-børsen, men er ned mer enn 90 prosent siden toppen i 2021.

Etter at S&P Global nedgraderte SBBs kredittrating skrev selskapet at konsekvensen vil være økte renter på en allerede stor mengde gjeld.

Nedgraderingen fra S&P Global innebar at selskapets rating gikk fra såkalt «investment grade» til «high yield» eller «junk». Den kortsiktige kredittratingen av SBB ble justert ned fra A-3 til B.

I vurderingen pekte S&P på at selskapet må refinansiere obligasjonslån på til sammen 14 milliarder svenske kroner de neste tolv månedene, noe som skaper bekymringer for selskapets likviditetssituasjon.

Konsekvensen av nedgraderinger er at det blir dyrere og vanskeligere å skaffe finansiering, som altså gir en selvforsterkende negativ effekt for det gjeldstyngede selskapet.

Etter nedgraderingen fra S&P Global fulgte så Fitch med sin egen nedgradering til «junk» i forrige uke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Toppsjefen rammet

Det er toppsjef Ilija Batljan som er største eier i SBB, med drøyt åtte prosent av aksjene.

Til det svenske nyhetsbyrået TT, gjengitt av Dagens Industri, sier han mandag at hans eget selskap «ikke har det bra når SBB ikke har det bra».

– Jeg har vært med på hele reisen. Jeg har deltatt i alle emisjoner og kjøpt aksjer på ulike kurser. For meg og alle andre aksjonærer er det viktig at styret har en tydelig prosess og vurderer alle muligheten for alle alternativer.

På spørsmål om hvordan selskapet har havnet i den prekære situasjonen det nå befinner seg i, svarer Batljan at det er blitt gjort vurderinger mens markedet så annerledes ut.

Han innrømmer at noen av disse vurderingen ikke har gitt den beste avkastningen. Toppsjefen sier videre at styret ikke har noe tidsrom for den pågående strategiske gjennomgangen.

– Samtidig har markedet endret seg raskt. Renten har steget fra minus til pluss, amerikanske banker har kollapset. Frem til i går kveld lurte vi på om den amerikanske staten ville gå tom for midler. I dett tilfellet er det ansvarsfullt av SBBs styre å ha en tydelig plan og være tydelige med kommunikasjonen til markedet, sier han til avisen.

JP Morgan og SEB er blitt hyret som finansielle rådgivere, mens Vinge har blitt utnevnt som juridisk rådgiver.

Dette betalte eiendomstoppene for sin første bolig (2019) Video fra Dagens Næringsliv. 02:06 Publisert: 15.10.19 — 03:19

.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.