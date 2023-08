Artikkelen fortsetter under annonsen

Scatec hadde inntekter på 5,9 milliarder kroner i andre kvartal og et driftsresultat på 700 millioner kroner, fremgår det av energiselskapets kvartalsrapport fredag morgen. Det er nesten en seksdobling av topplinjen sammenlignet med andre kvartal i fjor.

På forhånd var det ventet et driftsresultat på 873,9 millioner kroner av en omsetning på 2,6 milliarder kroner, ifølge estimater innhentet fra Bloomberg.

– Det har vært et travelt kvartal med god fremdrift for våre ulike virksomheter. Jeg er fornøyd med fremgangen for alle våre tre store prosjekter, sier konsernsjef Terje Pilskog i en børsmelding.

Estimatet for bruttoresultatet (ebitda) for hele 2023 blir økt til et intervall på mellom 2,85 og 3,15 milliarder kroner. Så langt i år er tallet 2,14 milliarder kroner.

Scatec-aksjen steg over fire prosent i tidlig handel på Oslo Børs fredag morgen.

Tallene for årets andre kvartal kommer etter et kraftig løft på starten av året for selskapet som har slitt tungt på børs de siste årene.

Nesten 80 prosent fra toppen

Det er nemlig ikke mer enn drøyt to og et halvt år siden, i starten av januar 2021, da aksjekursen nådde en «all-time high» på starten av det andre «koronaåret» med en rekordnotering på 369 kroner.

Kort tid etterpå surnet det meste. Bare et knapt halvår senere stupte selskapet på børs i etterkant av andrekvartalstallene i 2021. Bare noen dager etter tallslippet kom det frem at Scatec rapporterte feil tall etter oppkjøpet av SN Power i Filippinene, og deretter unnlot å varsle om det i en børsmelding da feilen ble oppdaget.

Da Terje Pilskog la frem sitt første kvartalsresultat som konsernsjef i mai i fjor stupte aksjen nok en gang etter det som ble beskrevet som «et veldig dårlig kvartal».

2022 endte på sin side med et tap på over en milliard kroner. Første kvartal i år endte på sin side med en kraftig opptur, takket være økt energiproduksjon og fremgang for prosjekter.

Aksjen har falt nesten 80 prosent fra toppen i starten av 2021, og er opp 1,7 prosent så langt i år. Det verdsetter selskapet til 12,4 milliarder kroner på Oslo Børs.

Det er Equinor som er største eier i Scatec, med 16,2 prosent av aksjene. Toppen av aksjonærlisten er ellers dominert av ulike norske og internasjonale fond.

«Proporsjonale» tall

Tallene omtalt i toppen av denne saken er det Scatec omtaler som «proporsjonale tall», som i deres tilfelle omfatter resultater for hele konsernet inkludert datterselskaper.

De kraftig forbedrede resultatene fra i fjor skyldes ikke bare økte inntekter fra energiproduksjon, som i kvartalet utgjorde 1,16 milliarder kroner av totalen, men i all hovedsak en ellevill økning for utviklings- og konstruksjonssegmentet.

4,59 milliarder kroner av topplinjen kom herfra forrige kvartal, opp fra 25 millioner kroner i samme kvartal i fjor og opp fra 1,7 milliarder i første kvartal i år.

Selskapet opplyser at den kraftige økningen kommer som følge av stor fremgang for prosjekter i Sør-Afrika, Brasil og Pakistan.

Selskapet opplyser at det i kvartalet er blitt bokført en nedskrivning på 350 millioner kroner for et joint venture-selskap i Argentina, der Equinor er partner.