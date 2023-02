Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har vært en tung børstilværelse for solenergiselskapet Scatec de siste par årene.

For nesten nøyaktig to år siden, i starten av januar 2021, stod aksjekursen på «all time high» da den innledet det andre «koronaåret» med en rekordnotering på 369 kroner.

Det skulle likevel ikke ta lang tid før investorene surnet. Bare et knapt halvår senere stupte selskapet på børs i etterkant av andrekvartalstallene i 2021. Bare noen dager senere kom det frem at Scatec rapporterte feil tall etter oppkjøpet av SN Power i Filippinene, og deretter unnlot å varsle om det i en børsmelding da feilen ble oppdaget.

Da Terje Pilskog la frem sitt første kvartalsresultat som konsernsjef i mai i fjor stupte aksjen nok en gang etter det som ble beskrevet som «et veldig dårlig kvartal».

Aksjen har falt over 70 prosent fra toppen i januar for to år siden, og omsettes i dag for rundt 88,1 kroner. Det priser selskapet til 14 milliarder på Oslo Børs. Fredag morgen kom fasiten for fjerde kvartal og hele 2022.

Over en mrd. i minus

Det ferske regnskapet viser et tap før skatt på 1,1 milliarder kroner, mot et overskudd før skatt på 759 millioner kroner i 2021. Inntektene for fjoråret endte på 3,7 milliarder kroner, bare marginalt lavere enn året før.

I fjerde kvartal endte inntektene på 993 millioner kroner og resultatet før skatt på minus 417 millioner kroner.

Tallene over er fra Scatecs konsoliderte regnskap, som finnes nedover i selskapenes kvartalsrapporter. Scatec rapporterer også om proporsjonale tall, som inkluderer resultater for hele konsernet og dets eierinteresser i andre selskaper. Dermed reflekterer de konsoliderte tallene Scatecs kjerneoperasjon, som er solenergi, mens de proporsjonale tallene inkluderer drift i bransjer gjennom eierinteresser i andre selskaper.

Den proporsjonale omsetningen endte i fjerde kvartal på 1,9 milliarder kroner, et driftsresultat på 469 millioner kroner og et nettotap på 433 millioner kroner.

– Fjerde kvartal og starten på 2023 har vært en travel periode på mange måter, sier konsernsjef Terje Pilskog i en børsmelding, og viser til økt produksjon og fortsatt fremgang på prosjekter i Brasil, Sør Afrika og Pakistan.

– Vi har også refinansiert deler av lån, og ønsket velkommen nye medlemmer i ledelsen i løpet av november, fortsetter Pilskog.

Styret foreslår et utbytte på 1,94 kroner per aksje for 2022, til sammen 308 millioner kroner, der planen er utbetaling til aksjonærene i mai. Selskapet skriver at det fremover vil ha en utbyttepolicy på 15 prosent av den frie kontantstrømmen, nedjustert fra 25 prosent.

Valutasmell

I det konsoliderte regnskapet går det frem at økte rentekostnader, i tillegg til en kraftig valutasmell, bidro til å senke bunnlinjen.

For der driftskostnadene lå på omtrent samme nivå som fjerde kvartal 2021, endte Scatec opp med å nesten doble rente- og finansutgifter, fra 353 millioner kroner i 2021, til 677 millioner kroner i fjerde kvartal 2022.

I tillegg har Scatec bokført en valutasmell på 277 millioner kroner i kvartalet, mot en gevinst på 37 millioner kroner i 2021. Samlet gjør dette at finansutgiftene endte på 875 millioner kroner, nesten en tredobling fra året før.

Store nedskrivninger på anlegg i Ukraina, som ble bokført i første kvartal 2022, gjør at de samlede avskrivningene og nedskrivningene for hele fjoråret endte på 1,8 milliarder kroner.

I kvartalsrapporten skriver Scatec at det venter en produksjon på 800 til 900 gigawatt timer i første kvartal 2023.

I fjerde kvartal 2022 endte produksjonen på 979 gigawatt timer, en liten nedgang fra samme kvartal året før. For hele 2022 endte produksjonen på 3898 gigawatt timer, omtrent det samme som året før.

