Fornybarselskapet Scatec fikk samlede inntekter på 2,45 milliarder kroner i tredje kvartal, mer enn en halvering fra i fjor, men omtrent som ventet på forhånd.

Driftsresultatet falt fra 700 millioner i fjor til 584 millioner kroner i år, går det videre frem av den ferske tredjekvartalsrapporten.

Grunnen til den markante nedgangen på topplinjen skyldes dels lavere energiproduksjon, men hovedsakelig et fall i inntektene fra utvikling og konstruksjon.

– Vi har optimalisert driften for å sikre at vi er klare for lønnsom vekst. Pipeline har blitt strømlinjet, vi har redusert kostnader og solgt eierandeler for å resirkulere kapital og redusere kompleksiteten i porteføljen, sier konsernsjef Terje Pilskog i en melding.

Aksjen var opp 16 prosent i tidlig handel på Oslo Børs.

Kutter utbytte

Selskapet varsler nå at det kutter hele utbyttet, og skriver i kvartalsrapporten at det kommer på bakgrunn av «rådende makroøkonomiske forhold, samt situasjonen i kapitalmarkedet». Endringen i utbyttepolitikken kommer bare ni måneder etter at Scatecs styre satte ned utbyttet fra 25 til 15 prosent av kontantbidraget fra de operative kraftverkene.

– Det er positivt, siden behovet for kapital har vært det store temaet. Det er bedre å bruke pengene til å betale ned gjeld og finansiere vekst, skriver Nordea Markets-analytiker Jørgen Bruaset i en tekstmelding til DN.

Ved utgangen av tredje kvartal var Scatecs netto rentebærende gjeld på 22,2 milliarder kroner, opp nesten en milliard kroner fra samme kvartal i fjor.

Om veien videre skriver selskapet at den makroøkonomiske situasjonen imidlertid legger press på kapitalkostnader og lønnsomhet for de ulike prosjektene. Det ventes derfor egenkapitalinvesteringer på mellom 500 og 750 millioner årlig, som er på linje med historiske tall.

– På lang sikt er det fundamentale fortsatt solid, og vi justerer nå på kort sikt for å navigere situasjonen i kapitalmarkedene og de makroøkonomiske forholdene, sier konsernsjef Pilskog.

Nedjusterer estimater

Tallene omtalt i toppen av denne saken er det Scatec omtaler som «proporsjonale tall», som i deres tilfelle omfatter resultater for hele konsernet, inkludert datterselskaper.

For bare Scatec økte inntektene til 804 millioner kroner i tredje kvartal i år, opp fra 784 millioner kroner i fjor. Resultatet før skatt ble 91 millioner kroner, ned fra 377 millioner kroner i fjor.

Selskapet nedjusterer estimat-intervallet for bruttoresultatet (ebitda) til mellom 3,05 milliarder og 3,25 milliarder (tidligere 3,1 til 3,4 milliarder) for hele 2023. Endringen kommer som følge av en endring i produksjonsestimatet fra Filippinene, salg av en solenergifabrikk i Argentina og valutaeffekter.

Gjennom årets ni første måneder var bruttoresultatet på 3,03 milliarder kroner, nesten en dobling fra samme periode i fjor.

Det er Equinor som er største eier i Scatec, med 16,22 prosent av aksjene. Scatec-aksjen er ned nesten 30 prosent på Oslo Børs hittil i 2023. Selskapet verdsettes til 8,8 milliarder kroner.