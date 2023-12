Artikkelen fortsetter under annonsen

Fredag morgen ble det klart at kriserammede Viaplay setter i gang med en storstilt restrukturering av selskapet, som blant annet går ut på en kapitalinnsprøytning på fire milliarder svenske kroner og reforhandling av over 14 milliarder i gjeldsforpliktelser.

I pressemeldingen som Viaplay sendte ut fredag morgen gikk det frem at største eier Canal+ og storeier PPF skal bidra med 3,1 milliarder svenske kroner gjennom en rettet emisjon. Det resterende beløpet skal dekkes gjennom en tegningsrettsemisjon på rundt 900 millioner svenske kroner.

Schibsted, som kjøpte drøyt ti prosent av aksjene i Viaplay tidligere i høst, blir ikke nevnt.

Uansett om Schibsted tar del i tegningsrettsemisjonen eller ikke betyr det at det norske mediekonsernet blir kraftig utvannet når over fire milliarder nye aksjer skal bli utstedt.

– Som vi sa på presentasjonen for tredjekvartalsrapporten vurderer vi nøye alle våre alternativer, siden vi vurderer den samlede situasjonen for Viaplay som mer utfordrende enn vi ventet på investeringstidspunktet, skriver Schibsteds kommunikasjonsdirektør Øyvind Vormeland Salte i en tekstmelding.

Skepsis

Allerede da Schibsted flagget eierandelen i Viaplay i september ble det uttrykt skepsis og bekymring til hva slags intensjoner førstnevnte kunne ha med aksjekjøpet.

På Oslo Børs kom markedets tolkning klart til syne da Schibsted-aksjen falt kraftig på nyheten. Schibsteds konsernsjef Kristin Skogen Lund uttalte samtidig at det var en finansiell investering.

– Det var ikke dette aksjonærene så for seg, sa analytiker Peder Steen i forvaltningsselskapet Sissener as.

Schibsteds kommunikasjonsdirektør Vormeland Salte vil hverken bekrefte eller avkrefte om Schibsted skal ta del i emisjonen og sier at mediekonsernet ennå ikke har konkludert vurderingen av Viaplay-investeringen.

DN har også stilt spørsmål om hva den konkrete vurderingen var på investeringstidspunktet, all den tid selskapet også da befant seg i en dyp krise.

– Vi setter pris på at Viaplay tar tak i situasjonen. Utover det kommenterer vi av prinsipp ikke pågående prosesser og diskusjoner.

Schibsted oppga ingen pris for eierandelen det kjøpte i september, da aksjekursen var på litt over 40 kroner. Basert på Viaplays markedsverdi på 3,4 milliarder på tidspunktet var imidlertid en eierandel på rett over ti prosent verdt rundt 340 millioner kroner. Allerede før fredagens massive kursfall på over 80 prosent var investeringen i minus.

Svært lettet

Investeringsdirektør Gaute Eie i Eika Kapitalforvaltning er svært lettet over at Schibsted ikke er med på kapitalinnhentingen på lik linje med de andre storeierne. Eika Kapitalforvaltning eier 0,5 prosent av Schibsted gjennom en rekke fond.

Han beskriver Schibsteds opprinnelige investering i Viaplay som overilt, dum og forhastet og mener det var åpenbart at Viaplay ville måtte hente penger allerede i september.

Gaute Eie, investeringsdirektør i Eika Kapitalforvaltning.

– På det tidspunktet Schibsted gikk inn var det ikke en eneste analytiker som ikke sa at det var nødvendig. Etter vårt syn har det vært en konkursbutikk med enorme forpliktelser.

– Nå får Schibsed 25 milliarder fra Adevinta. Du er ikke redd for at selskapet skal kaste bort pengene?

– Vi er mindre og mindre redd for det. VI er veldig glad for den dialogen vi har fått med ledelsen det siste året, og synes de lytter mer og mer. At de ikke går videre med Viaplay er en stor lettelse, ettersom det tyder på at det meste av de 25 milliardene vil bli allokert til aksjonærene, sier Eie og legger til:

– Å eie Schibsted er blitt mye mer spennende, og selskapet er ekstremt undervurdert, ifølge vår analyse. Selskapet handles til en stor rabatt fordi folk tror de skal kaste vekk penger på dårlige prosjekter, men jeg mener dette er syretesten som viser at de ikke vil gjøre det.

Tegningskurs på én krone

Viaplay skrev i en pressemelding fredag morgen at restruktureringen kommer som følge av samtaler med de største aksjonærene, långivere og obligasjonseiere og blir satt i gang for å «adressere kortsiktige finansielle forpliktelser og legge til rette for videre utvikling av gruppen».

Av de fire milliarder svenske kronene står Canal+ og PPF for rundt 3,1 milliarder, mens det resterende beløpet blir dekket gjennom en tegningsrettsemisjon der Nordea Asset Management har sagt det har som intensjon å opprettholde sin eierandel på om lag 7,7 prosent. Totalt vil det bli utstedt fire milliarder nye b-aksjer.

Restruktureringen er betinget av godkjennelse fra aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling og av øvrige långivere og obligasjonseiere.

Planen ser ellers slik ut:

Nedskrivning av to milliarder svenske kroner i eksisterende gjeldsforpliktelser, hvorav en halv milliard vil bli konvertert til egenkapital.

Reforhandling og forlengelse av eksisterende forpliktelser overfor bankene, samt obligasjonseierne på til sammen 14,6 milliarder kroner.

En rekke avhjelpende tiltak «for å forbedre selskapets likviditet og lønnsomhet», blant annet salg av den britiske virksomheten, exit fra det baltiske og polske markedet og salg og lisensiering av innhold til tredjeparter.

Tegningskursen i den rettede emisjonen (mot Canal+ og PPF), i tegningsrettsemisjonen og i konverteringen fra gjeld til egenkapital er blitt satt til én svensk krone, noe som tilsvarer en rabatt mot torsdagens sluttkurs på 98 prosent.

Viaplay venter å ferdigstille rekapitaliseringen innen 9. februar neste år.

Av tredjekvartalsrapporten fremgår det et tap før skatt på 609 millioner svenske kroner. Det betyr at tapet hittil i år er på 7,5 milliarder svenske kroner, av inntekter på 13,7 milliarder svenske kroner. I samme periode i fjor hadde Viaplay en omsetning på 11 milliarder og et resultat før skatt på 641 millioner svenske kroner.

Av tredjekvartalsrapporten fremgår det et tap før skatt på 609 millioner svenske kroner. Det betyr at tapet hittil i år er på 7,5 milliarder svenske kroner, av inntekter på 13,7 milliarder svenske kroner. I samme periode i fjor hadde Viaplay en omsetning på 11 milliarder og et resultat før skatt på 641 millioner svenske kroner.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet samlede forpliktelser på rett over 17 milliarder svenske kroner, hvorav 2,2 milliarder er klassifisert som kortsiktige lån. Kontantbeholdningen hadde falt til 1,7 milliarder kroner på slutten av kvartalet, ned om lag en milliard fra årsskiftet.