Fjoråret var et lukrativt år for advokatfirmaet Schjødt, viser årsregnskapet for 2022. Der fremgår det at Schjødt hadde en omsetning på 1,74 milliarder kroner i 2022.

Av den totale omsetningen var 1,40 milliarder kroner inntekter fra virksomheten i Norge, mot 1,23 milliarder kroner året før. Schjødts Sverige-virksomhet hadde inntekter på 341,5 millioner kroner, mot 332,2 millioner i 2021.

Overskuddet før skatt endte på like over 1,20 milliarder kroner, og er en økning fra 1,06 milliarder kroner året før.

Det var Advokatwatch som først omtalte tallene.

Advokatfirmaet Schjødt, årsresultat 2022 (i MNOK) 2022 2021 Endring Omsetning 1734,5 1568,5 10,6 % Driftsresultat (ebit) 1212,8 1042,8 16,3 % Resultat før skatt 1217,4 1064,2 14,4 %

Deler over én milliard

Med inntekter i timillionersklassen har Schjødt-partnere i flere år toppet listen blant Norges best betalte advokater.

Ifølge årsregnskapet var lønnskostnadene i Schjødt på 417 millioner kroner i 2022. Derav var 93,8 millioner i godtgjørelse til partnerne.

I tillegg ble en ressursandel på 904,8 millioner kroner utbetalt til 92 partnere, i tillegg til et ordinært utbytte på 165,9 millioner kroner.

– Etterspørselen etter høykvalitets juridiske tjenester holdt seg på et høyt nivå gjennom hele 2022, og sysselsettingen av advokatene i firmaet var god gjennom hele året. Mot avslutningen av 2022 førte renteoppgang til en noe lavere aktivitet i transaksjonsrelaterte markeder, men Schjødt klarte, på grunn av den bredde firmaet har, å holde den totale aktiviteten på et jevnt nivå, heter det i Schjødt-styrets årsberetning for 2022.

«Utilbørlig» pengetilbud

DN har den siste uken skrevet at tidligere Schjødt-sjef og nå partner og advokat i samme firma, Erling Ueland, har vært gjenstand for anklager fra investeringsselskapet Klaveness Marine.

Investeringsselskapet anklager Schjødt-partneren for å ha tilbudt et millionbeløp til Klaveness Marine-sjef Jon Christian Syvertsen for å få selskapet som kunde. Saken skal nå vurderes av Disiplinærnemnden

I kjølvannet av anklagen er det også kommet frem at milliardkonsernet Blystad Group tilbake i september ga Schjødt beskjed om at de ikke ønsker å kjøpe advokattjenester fra advokatfirmaet.



Advokatfirmaet Schjødt mener partner Erling Ueland ikke har gjort noe galt, og har vist til at styret har gjennomført både en intern og en ekstern vurdering, og at begge vurderingene har konkludert med at Ueland ikke har gjort noe galt.