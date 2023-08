Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er ikke mer enn halvannet år siden Seadrill gikk igjennom sin andre restrukturering på få år. Denne gangen måtte bankene ta tap, men tok samtidig over hele den tidligere gjeldsinnsmurte riggkjempen. I dag ser eierstrukturen helt annerledes ut enn da milliardæren og grunnleggeren John Fredriksen var hovedeier.

Det gjør markedet også.

– Vi leverte sterke resultater dette kvartalet, og året fortsetter å være i tråd med tidligere guiding, sier Seadrill-sjef Simon Johnson.

Han har nettopp lagt frem selskapets andrekvartalsrapporter som viser at pengene nå finner veien inn i kassen. Selskapet tjente 109 millioner dollar på driften av en omsetning på 414 millioner dollar – begge deler høyere enn hva markedet ventet.

Samtidig skal selskapet kjøpe tilbake aksjer for opptil 250 millioner dollar.

Aksjen steg fem prosent tirsdag formiddag.

Spruter cash

– Det investorene har ventet mest på er hva de skal gjøre med all den cashen de har bygget opp etter de refinansierte, sier rigganalytiker Sebastian Grindheim i Arctic Securities, som beskriver kvartalet som bra.

Tilbakekjøp av aksjer er en måte å øke eiernes verdier på. Når et selskap kjøper aksjer, vil antall aksjer i omløp reduseres. Verdien av selskapet er den samme, og da må følgelig prisen per aksje i teorien øke.

Grindheim mener Seadrill kunne kjøpt tilbake flere aksjer, men tror heller selskapet har lyst til å ha litt mer kontanter på balansen for å kunne vokse, for eksempel gjennom oppkjøp. Han nevner kandidater som Vantage Drilling, Diamond Offshore, Northern Ocean og Odfjell Drilling.

– I tillegg kan de ende opp med å kjøpe enkeltrigger her og der, sier han.

Seadrills kontantbeholdning var på flere hundre millioner dollar ved utgangen av juni. På toppen av pengene som kommer inn på driften er selskapet i forhandlinger om å selge tre oppjekkbare rigger. Grindheim tror de kan få 350 millioner dollar for riggene og anslår en kontantbeholdning på rundt 900 millioner dollar ved utgangen av året.

Det tilsvarer cash i størrelsesorden 9,4 milliarder kroner.

– Er utbytter aktuelt?

– Ja, men inntrykket mitt når jeg snakker med store aksjonærer er at de synes tilbakekjøp er bedre på dagens priser og så kan utbytter bli mer aktuelt hvis aksjekursen står litt høyere, sier analytikeren.

Så langt i år har Seadrill-aksjen steget mer enn 60 prosent. De som kom inn i august i fjor har doblet pengene sine. Grindheim anbefaler kjøp av aksjen og har et kursmål på 610 kroner per aksje. Det innebærer at han ser en oppside på ytterligere 16 prosent fra dagens nivåer.

– Sterk ut dette tiåret

Markedet for offshore oljerigger har tatt seg kraftig opp fra bunnen. Tiden etter oljepriskrasjet i 2014 var veldig vanskelig for bransjen, men med større oppmerksomhet på energisikkerhet i løpet av fjoråret har utsiktene bedret seg betraktelig.

For boreskip bunnet ratene ut litt før 2020 på rundt 150.000 dollar per dag. I dag ligger ratene på rundt 400.000-450.000 dollar per dag, ifølge Grindheim i Arctic. De tror ratene kommer til å stige til en halv million per dag.

Hos meglerhuset har de fortsatt et veldig positivt syn på riggsektoren.

– Vi tror dagratene skal fortsette å styrke seg, og tror etter hvert markedet er villig til å prise inn inntjeningen som kommer i 2025. Inntjeningen i år og neste år er ikke så god. Du har kontrakter som er signert i et litt dårligere marked. Når du ruller over på bedre rater etter hvert, ser det attraktivt ut priset ut fra 2025, sier Grindheim.

Oppturen kan vare lenge.

– Historisk er det tilbudssiden som dreper en oppgangssyklus. Det tror vi ikke kommer til å skje denne gangen. Vi tror oppgangssyklusen blir drept av etterspørselen i stedet for, men det er alltid mye vanskeligere å estimere. Oljeprisen og etterspørselen etter olje blir nøkkelen. Det er et ganske komplisert regnestykke med mye usikkerhet, men slik verden ser ut i dag er vårt syn at riggsektoren kommer til å være sterk ut dette tiåret, sier han.