Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjonsselskapet Teachers Insurance and Annuity Association (TIAA) vil legge inn et bud på minilagerselskapet Self Storage Group, ifølge en melding onsdag.

Budet lyder på 40 kroner per aksje, som verdsetter Self Storage Group til rundt 3,8 milliarder kroner. Tilbudet gir en premie på 66,7 prosent fra sluttkurs tirsdag. 40 kroner per aksje vil være mer enn det aksjene i Self Storage Group noen gang er omsatt for tidligere. Høyeste notering i løpet av selskapets fem år gamle børshistorie er på 37,6 kroner aksjen i starten av 2022.

– Kommer ikke til å krangle

Styret i Self Storage Group anbefaler budet og rundt 71 prosent av aksjonærene har under gitte betingelser akseptert budet.

Blant de forholdsvis store aksjonærene i Self Storage Group er fondet First Nordic Real Estate som forvaltes av Thomas Nielsen. Han er godt fornøyd med budpremien.

– Jeg kommer ikke til å krangle for å få en høyere pris.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nielsen kjøpte mesteparten av posten i Self Storage Group så sent som i juli, og har således veldig hyggelig avkastning på kort tid. Han valgte selskapet fordi han mente de hadde veldig gode nøkkeltall.

– De hadde veldig bra yield, relativt til andre selskaper. En fin forretningsmodell og fin risikoprofil med at de har lite gjeld, sier han.

Eier allerede minilager

TIAA har mer enn 1000 milliarder dollar under forvaltning. Selskapet leverer pensjonstjenester til ansatte blant annet innen utdannelse. Det planlagte budet gjøres gjennom et av selskapets datterselskap. TIAA eier allerede flere minilagerselskaper i USA og Europa.

Eiendomssjef Mario Pello i TIAAs forvaltningsarm Nuveen har bare lovord om det norske minilagerselskapet.

– I Europa har vi aktivt overvåket selskapets vekstreise i en lang periode på grunn av den høye kvaliteten i porteføljen, selskapets dominerende posisjon i det norske markedet og sterke synergier med vår eksisterende svenske plattform, sier han i meldingen.

Self Storage Group-sjef og gründer Fabian Søbak sier han tror de nye eierne vil være bra. Søbak har tidligere fortalt hvordan det hele startet da han som 15-åring pakket is til sjåfører på Hennig-Olsen-fabrikken i Asker.

Administrerende direktør Fabian Søbak i Self Storage Group. (Foto: Nicklas Knudsen) Mer...

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.