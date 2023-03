Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har stormet rundt Silicon Valley Bank de siste dagene – og selskapets aksjekollaps har smittet helt til banksektoren i Norge, der normalt stabile norske bankaksjer jevnt over falt to–tre prosent fredag. I Europa falt storbanker som Barclays og BNP Paribas fire–fem prosent.

Fredag ettermiddag norsk tid melder CNBC at amerikanske myndigheter har tatt kontroll over bankens midler, og stengt banken. Det er organet Financial Protection and Innovation som har stengt banken, mens Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) har tatt styringen over banken.

Etter en kortvarig opptur for børsindeksene på Wall Street, falt alle tilbake i minus kort tid etter nyheten om stengingen.

Flere lokalbanker og mellomstore amerikanske banker får juling på børs etter nyheten - CNBC viser blant annet til First Republic og PacWest Bancorp, som faller henholdsvis 22 og 32 prosent.

Andre store bankaksjer som JP Morgan og Wells Fargo er likevel opp. Bank of America har vært både opp og ned på børsen fredag. Goldman Sachs var ned vel to prosent i 18-tiden norsk tid.

Alle bankene falt kraftig i handelen torsdag.

Gjeldstrøbbel

Det hele startet da Silicon Valley Bank sent onsdag kveld meldte å ha realisert et tap på 1,8 milliarder dollar på salg av statsobligasjoner og boligkreditt – og lanserte en plan om å hente inn mer enn to milliarder dollar i kapital.

Salgene ble gjort grunnet et forholdsvis plutselig behov for likviditet, som følge av fallende innskudd fra kunder samt plutselige kontouttak.

Da handelen åpnet morgenen etter nyheten, falt SVB-aksjen 60 prosent.

Handelen med future-kontrakter fredag før børsåpning i USA indikerte et nytt, kraftig fall – men hittil har handelen i aksjen vært pauset helt siden børsåpning.

SVBs kundeportefølje består av en rekke tek- og oppstartsselskaper, som nærmest fikk penger kastet etter seg av venture-fond mens rentene var lave gjennom 2010-tallet. Disse pengene har selskapene puttet inn hos SVB, som igjen investerte dem i blant annet lange, amerikanske statsobligasjoner med fast rente.

Det er en strategi som er helt fin når rentene er lave. Men i takt med Feds aggressive renteøkninger i møte med den høye inflasjonen, har også markedsrentene skutt til værs.

Det betyr at lange obligasjoner, som normalt blir sett på som «risikofrie», faller i verdi når dagens rente stiger over nivået på bankens inngangskurser.

Selskapene i bankens portefølje har på sin side måttet opplevd kraftig økte lånekostnader på toppen av en generell kraftig prisvekst, noe som har ført til høyere pengebruk og færre innskudd til SVB.

– Aldri skjedd før

– Jeg tror det aldri har skjedd før at det er blitt et «bank run» på en bank som aldri har tapt penger på utlån. Vanligvis er det man ser og så et kapitalbehov, men det skjedde ikke nå, kommenterte investeringsdirektør Robert Næss i Nordea til DN fredag.

Et «bank run» er når flere kunder tar ut innskudd på kort tid, gjerne på bakgrunn av en bekymring for bankens finansielle posisjon.

Tidligere fredag ettermiddag meldte CNBC at Silicon Valley Banks morselskap SVB Financial hadde hyret inn rådgivere i forbindelse med et mulig salg av førstnevnte. Nyhetskanalen skrev at flere større finansielle institusjoner snuser på banken, men at SVB-kontoer i nå så stor fart tømmes at det overskygger salgsprosessen.

Så kom altså meldingen om at føderale myndigheter har tatt kontroll over banken.