Sindre Finnes har nå overlevert en liste over alle sine handler i aksjer og derivater mellom 2013 og 2021.

– Oversikten er utarbeidet på grunnlag av data innhentet fra Sbanken, Nordnet og Euronext (VPS) og Sindre Finnes personlig. Dette har vært et omfattende arbeid, og et stort datamateriale å bearbeide, både for finansinstitusjonene, Sindre Finnes og oss. Sist mottatte informasjon kom i dag, 6. oktober, skriver Finnes' advokat Thomas Skjelbred i en pressemelding.

– Skulle Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité finne at det er behov for ytterligere skriftlig informasjon er Sindre Finnes forberedt på å bidra med det så langt han rår over etterspurt informasjon.

Den første listen over Finnes' aksjehandler ble offentliggjort av Høyre 15. september. Denne listen ble utarbeidet av Høyres spesialrådgiver Lars Øy, og partiet valgte å utelate informasjon om kurs på kjøpstidspunktet. Erna Solberg har også åpnet for at listen kunne inneholde enkelte feil og dobbeltføringer.

Den nye oversikten viser kurs på handlene, men ikke handelstidspunkter.

– Det har ikke vært mulig å få utlevert informasjon om handelstidspunkter (klokkeslett) fra finansinstitusjonene for alle handlene, skriver Thomas Skjelbred som et forbehold til den oppdaterte oversikten.

Oversikten viser at Sindre Finnes' mest aktive periode på børsen var under pandemien. Den viser også at Finnes eide aksjer for i overkant av én million kroner i 2013, året da Erna Solberg ble statsminister. Da hun gikk av i oktober 2021 var den samlede beholdningen på drøyt 3,5 millioner kroner.

– Positivt med ny informasjon

Erna Solberg er positiv til at ektemannen nå har delt mer informasjon enn hva Høyre opprinnelig gjorde. Hun har tidligere argumentert for at en liste med kursbeløp ikke har vært nødvendig for å avgjøre hennes habilitet.

– Jeg registrerer at Sindre har sendt over en oppdatert liste til Stortingets kontrollkomité, som også inkluderer en oversikt over beløpene han har handlet for. Dette har vært etterspurt både av enkelte i komiteen og av flere i pressen, og jeg synes det er fint at han deler det.

Venstres Grunde Almeland er saksordfører i habilitetssaken i Stortingets kontrollkomité. Han mener det er positivt at Finnes nå har delt ny informasjon med komiteen.

– Det er positivt at Finnes har valgt å dele denne listen med kontrollkomiteen. Full åpenhet er viktig, også for at vi skal kunne gjøre en grundig jobb og lande på en skikkelig konklusjon i habilitetssaken til Erna Solberg, sier han.

– Vi har fått omfattende informasjon, godt over 200 sider med detaljer fra Finnes. Vi vil med andre ord trenge tid på å gå gjennom alt. Men all informasjon er med på å skape et grunnlag for den saken vi neste uke skal lande videre prosess på. Kommende tirsdag vil komiteen møtes for å diskutere de siste dagers utvikling i saken.

Rødts medlem i kontrollkomiteen, Seher Aydar er kritisk til at ikke Høyre opprinnelig delte den samme informasjonen som nå er lagt frem av Sindre Finnes' advokat.

– Det var Høyre som sensurerte og publiserte den listen som har vært tilgjengelig for offentligheten, og det er Høyre som har ansvar for at offentligheten og kontrollkomiteen får korrekt informasjon. Folk og folkevalgtes innsyn i Erna Solbergs habilitetshåndtering kan ikke stå og falle på hva Finnes personlig vil dele i etterkant, slik Høyres strategi legger opp til, sier hun.

