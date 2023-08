Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi kan bare slå fast at den kinesiske økonomien har alvorlige utfordringer, sier Sparebank 1 Markets' sjeføkonom Harald Magnus Andreassen.

2023 var året der Kina skulle gjenoppstå fra pandemien og redde verdensøkonomien. I stedet er det USA som har dratt lasset, mens kinesiske myndigheter har dunket ut en lang rekke katastrofale nøkkeltall.

Det er bredt ventet at Kinas sentralbank vil kutte de mest sentrale utlånsrentene mandag, etter at en annen viktig rente ble kuttet forrige mandag. Kina sliter med en gjeldstynget eiendomssektor, svak innenlandsk etterspørsel og rekordhøy arbeidsledighet blant unge.

Andreassen peker på tre hovedutfordringer:

Handelskrigen mellom USA og Kina har tilspisset seg med nye investerings- og eksportrestriksjoner, særlig på teknologisiden. Utenlandske direkteinvesteringer i Kina har falt med 90 prosent siden før pandemien, hvorav mesteparten har skjedd de siste to-tre kvartalene.

·Det autoritære politiske regimet, styrt med jernhånd av Xi Jinping, har neppe evne eller vilje til å løse økonomiske problemer hjemme, trolig heller ikke relasjonene til resten av verden, tror Andreassen.

Den investeringsdrevne kinesiske vekstmodellen kan ha møtt veggen. Boligbyggingen, som har vært en viktig vekstmotor for Kina, har kollapset med 65 prosent på bare to år. Selve fallet tilsvarer fire år med amerikansk boligbygging.

– I moderne tid har vi aldri sett noe lignende. Fallet i boligbyggingen er det største fallet siden vi sluttet å bygge pyramider, i alle fall i fredstid, sier Andreassen.

Cocktail

Men hva vil Kinas problemer bety for Vesten? Andreassen beskriver Kinas trippelkrise som en «cocktail som er litt ubehagelig for verdensøkonomien», men konstaterer samtidig at de finansielle båndene mellom Kina og resten av verden ikke er så sterke.

– Den gode nyheten er at det har skjedd flere negative ting uten at det har gitt alvorlige skadeeffekter. Fallet i boligbyggingen har for eksempel ikke knust råvareprisene. Dette er verst for kineserne, som har kjørt en vekstmodell til veis ende.

Kinesiske boligbyggere med en samlet gjeld på flere tusen milliarder har nå enorme problemer. China Evergrande Group, som var Kinas største eiendomskonglomerat, søkte torsdag konkursbeskyttelse i New York. Konsernet hadde gjeld og forpliktelser på 3500 milliarder kroner ved årsskiftet.

– I den kinesiske eiendomssektoren vil det bli et blodbad for alle som er involvert, men det trenger ikke få store konsekvenser for resten av verden. I rike land er problemet at etterspørselen er for sterk, ledigheten for lav og lønnsveksten for høy. Kina bidrar åpenbart til lavere råvarepriser, som passer bra for verdensøkonomien, sier Andreassen.

SEBs analysesjef for renter, Thomas Eitzen, peker på Kina som en av årsakene til at markedene har vært litt nervøse de siste ukene.

– Fra utsiden har vi tenkt at de kinesiske politikerne bare kan bestemme og løse alt, men så viser det seg at det ikke er slik. Alt dette gjør at man våkner opp og spør seg: Er Kina en vekstmotor, eller en hemsko?

I en indeks med kinesiske eiendomsselskapers dollarobligasjoner handles 75 prosent av obligasjonene til under 50 prosent av kursen de ble utstedt til, som er en form for konkursprising.

– Dette er trolig de mer solide eiendomsselskapene, så da kan man tenke seg hvordan det går med de andre. Å si noe fornuftig om Kinas tilstand er veldig vanskelig, men nå er vi der at vi er bekymret igjen.

Eitzen understreker at kapitalmarkedene ikke fremstår særlig urolige. Både rente-, kreditt- og aksjemarkedet priser for øyeblikket inn solskinnsdager.

– For kapitalmarkedene er Kina isolert sett lite viktig, men verdensøkonomien får kanskje ikke den drahjelpen man håpte på, sier han.

– Usannsynlig

Til uken vil markedet også rette blikket mot Jackson Hole, der den amerikanske sentralbanken avholder et toppmøte med andre sentralbanker. Høydepunktet blir fredagens tale fra sentralbanksjef Jerome Powell, som potensielt kan bli utslagsgivende for markedene.

Den siste tiden har de «lange» amerikanske statsrentene, altså renten på amerikanske statsobligasjoner med lengre løpetid, steget kraftig. Tiårsrenten refereres gjerne til som verdens viktigste rente, fordi den påvirker nesten alle andre renter og finansielle størrelser verden over.

Den tiårige realrenten, som er tiårsrenten fratrukket forventet årlig inflasjon har på to år steget fra -1,0 prosent til 1,9 prosent, som er det høyeste nivået på 15 år.

Prisen på penger er altså blitt langt høyere – og det mener Andreassen at deler av markedet har lukket øynene for.

– Hvis det noe jeg er opptatt av akkurat nå, er det nettopp dette. Jeg venter fortsatt på effektene av at den reell prisen på kapital er endret med tre prosentpoeng, samtidig som kredittpåslagene på alle typer gjeld har steget. Det er utenkelig for meg at hele effekten er tatt ut. Du så en reprising av vekstselskapene, men det fant aksjemarkedet en løsning på: Kunstig intelligens.

– Og den fortellingen tror ikke du på?

– Jeg tror at kunstig intelligens vil bidra til gode produktivitetsforbedringer, sånn som all teknologi til enhver tid har gjort. Men jeg anser det som svært lite sannsynlig at hele gevinsten skal tilfelle et lite antall amerikanske storselskaper. Hvis det skjer, vil det bli regulert av myndighetene. Det går så lenge det går.

– En av de to er feil

Andreassen ser på flere ulike forholdstall når han skal vurdere hvor dyre amerikanske aksjer er. Et av dem er såkalt pris/bok, som viser forholdet mellom selskapets markedsverdi og den bokførte egenkapitalen.

Et annet er Shiller PE, der man måler markedsverdien mot den inflasjonsjusterte inntjeningen over ti år. Det gir et bilde av hva bedriftene «normalt» tjener.

– Når vi har observert de to målestokkene på disse nivåene før, har realavkastningen de neste ti årene vært rundt nullstreken. Markedet er ikke superdyrt, men det er dyrt. Oslo Børs er midt på treet, sier Andreassen.

Den amerikanske arbeidsledigheten er svært lav og den økonomiske veksten har holdt seg oppe, renteøkninger til tross. Ifølge Atlanta Feds sanntidsmodell ligger den amerikanske økonomien dette kvartalet an til en annualisert vekst på 5,8 prosent.

Andreassen tror imidlertid at den økonomiske veksten neste år blir lik null, og viser til at såkalte ledende indikatorer peker mot en kommende nedtur. Samtidig estimerer analytikerne at selskapenes inntjening skal øke med 12 prosent.

– En av de to er feil. Det er mange flere mikroøkonomer enn makroøkonomer, så vi kan håpe at fornuften er blant massene og ikke hos de få, sier Andreassen.