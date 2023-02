Artikkelen fortsetter under annonsen

Børsmyggen Skandia Greenpower, som driver innen strøm, melder fredag ettermiddag at det ikke har lyktes med å finne strategiske løsninger eller å hente ny egenkapital.

«Det er usikkert hvorvidt det er mulig å sikre aksjonærenes verdier», skrev selskapet i en børsmelding, før handelen i aksjen ble stanset.

Selskapet var verdsatt til magre 35 millioner kroner på Oslo Børs før børsmeldingen. Da handelen i aksjen begynte igjen, kollapset aksjen over 85 prosent slik at selskapet nå er verd seks millioner kroner. Skandia er dermed Børsens desidert minste selskap målt i markedsverdi.

Selskapet meldte i midten av november at det hadde hyret Pareto Securities som rådgiver for å vurdere «strategiske alternativer» for selskapet. Imidlertid har ingen løsninger blitt funnet.

«Til tross for at mange strategiske løsninger har blitt vurdert, og det har vært fremdrift for noen av de mulige løsningene, har ikke selskapet lyktes i å gjennomføre en transaksjon med en tredjepart. Selskapet har heller ikke lyktes i å hente egenkapital», heter det videre i meldingen.

Skandia sier nå at det vil fortsette å «jobbe intenst med Pareto for å finne en løsning». Dette inkluderer alternativer som kan sikre videre drift for selskapet.

Styret ber nå om innspill fra aksjonærer og andre interessenter, men advarer om at det er usikkert hvorvidt det er mulig å finne en løsning som kan sikre aksjonærenes verdier.

Det er bare to uker siden Lene Johansen, som ble ansatt som toppsjef i selskapet i april i fjor, gikk av med umiddelbar virkning. Det er Kristine Ribe-Christensen som er midlertidig sjef for selskapet.

I tredje kvartal i fjor hadde selskapet et driftsresultat på minus 11,9 millioner kroner.

