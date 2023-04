Artikkelen fortsetter under annonsen

Saken oppdateres!

Snap-aksjen faller over 20 prosent i etterhandelen torsdag, etter at selskapet kort tid etter børsstenging slapp en kvartalsrapport der selskapet jevnt over bommer på flere analytikerestimater.

Selskapet fikk en omsetning på 989 millioner dollar, der analytikerkorpset til sammenligning ventet omsetning på 1,01 milliarder dollar, ifølge Bloomberg.

Snap satt igjen med et tap før skatt på 321 millioner dollar, mens det på forhånd var ventet et tap på 258 millioner dollar.

Spår omsetningsfall

Selskapet leverer ikke offisiell guiding for andre kvartal, men skriver i et aksjonærbrev at det internt har prognoser på en omsetning på 1,04 milliarder dollar for kvartalet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det vil i såfall bety et omsetningsfall på seks prosent, og dette er noe under analytikerestimatene på 1,1 millarder dollar for andre kvartal.

Inn mot tallfremleggelsen steg Snap-aksjen 6,4 prosent i regulær handel, drevet av generell oppgang i det amerikanske aksjemarkedet etter at selskaper som Microsoft og Meta har levert over forventningene for første kvartal.

Utfordrende annonsemarked

Store deler av Snaps inntekter kommer fra annonser, og annonsemarkedet har de siste månedene vært utfordrende i et miljø der annonsører, typisk bedrifter, gjerne forsøker å spare - gjennom for eksempel kutt i annonsebruk.

Også Facebook-eier Meta og Google-eier Alphabet har fått kjenne på dette, men i motsetning til disse to, har Snap ikke helt den samme internasjonale tilstedeværelsen.

Meta har for eksempel sett tre kvartaler på rad med annonsesalg på nedadgående, før utviklingen snudde i første kvartal, dels som følge av at kinesiske selskaper bruker penger på annonser vist over hele verden, skriver CNBC.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.