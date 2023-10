Artikkelen fortsetter under annonsen

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,1 prosent fredag, og avslutter uken med et fall på tre prosent.

Samtidig faller oljeprisen til rundt 83,8 dollar fatet fredag. Onsdag ble ett fat nordsjøolje solgt til 90 dollar fatet, på tre dager har prisen falt med nær ti prosent.

Oljeprisfallet ble igangsatt etter at tall fra USA viste at de amerikanske oljelagrene som hadde høyere nivåer enn ventet. Kombinert med frykten for hvordan rentehevingene vil virke inn på den globale økonomien, stupte oljeprisen fem dollar onsdag kveld. Siden har oljeprisen fortsatt med et moderat fall.

Skyter fart etter salgsavtale

Solcelleselskapet Otovo steg over 13 prosent fredag. Oppgangen kommer etter at selskapet fredag morgen meldte om at dets heleide datterselskap EDEA MidCo har inngått en salgsavtale på opptil 700 millioner kroner.

Avtalen gjelder salg av selskapets norske og svenske abonnementsporteføljer til Forte PV, et investeringsfond administrert av Swiss Life Asset Managers.

Tungvektere nedjustert

Olje- og gasselskapene Aker BP, Equinor og Norsk Hydro fikk fra ulike hold nedjustert kursmålene fredag morgen.

Goldman Sachs nedjusterte Equinor til en salgsanbefaling, med et kursmål på 340 kroner per aksje ned fra 390 kroner, skriver TDN Direkt. Aksjen falt 0,1 prosent.

Samtidig nedjusterte SEB kursmålet på Aker til 738 kroner, fra tidligere 710 kroner aksjen. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefaling, skriver TDN Direkt. Aksjen falt fra start, men snudde i løpet av dagen og endte med en oppgang på 0,8 prosent.

Arctic Securities nedgraderte sin anbefaling på Norsk Hydro til en salgsanbefaling. Kursmålet nedjusteres til 55 kroner fra 70 kroner.

Meglerhuset venter en underliggende ebitda på 4.767 millioner kroner i tredje kvartal, som er åtte prosent lavere enn konsensus, som følge av lavere metallpriser og marginpress innen primærmetall, ifølge TDN Direkt.

«Vi fortsetter å se utfordrende utsikter med dårlig etterspørsel og høye finansieringskostnader som fortsetter å legge press på markedet, til tross for fallende råvarepriser», skriver meglerhuset.

Aksjen falt 2,1 prosent.

Fall før nøkkeltall

Etter en bred oppgang onsdag, endte nøkkelindeksene på Wall Street svakt ned torsdag. Nedgangen kommer dagen før det som omtales som «månedens viktigste tall», også kjent som «nonfarm payrolls».

I et intervju med DN torsdag sa Morten Steinsland, leder for Alfred Bergs renteteam:

– På kort sikt betyr nonfarm payrolls mye. Markedet er blitt veldig sensitivt på små nyheter, tidligere i uken gikk markedet veldig mye på i utgangspunktet veldig små tall, som normalt har marginal betydning, sier Morten Steinsland, leder for Alfred Bergs renteteam.

Tirsdag kom Jolts-rapporten som viste at det var betydelig flere ubesatte stillinger i amerikansk økonomi enn ventet i september. Det fikk de lange amerikanske statsrentene til å bykse, før de falt noe etter uventet svake sysselsettingstall fra HR-konsernet ADP onsdag.

Siden amerikansk statsgjeld blir sett på som en tilnærmet risikofri investering, kjøper markedsaktørene ofte statsgjeld når det er mye frykt og pessimisme i markedet – og selger når det er mye optimisme. Derfor blir rentene på statsgjeld en viktig målestokk på forventninger og risikoappetitt også i andre markeder, som aksjemarkedet.

Slik endte det på Wall Street torsdag:

Brede S&P 500 falt 0,1 prosent.

Teknologitunge Nasdaq Compositeer falt 0,1 prosent.

Industritunge Dow Jones Industrial Average falt 0,1 prosent.

