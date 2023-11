Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske inflasjonstall for oktober tok all oppmerksomhet tirsdag: både kjerne- og totalinflasjon kom inn noe lavere enn ventet, med førstnevnte på laveste nivå siden september 2021.

Det satte aksjeinvestorer stor pris på – de viktigste indeksene for amerikansk aksjemarked steg alle sammen kraftig:

S&P steg 1,9 prosent

Nasdaq Composite steg 2,4 prosent

Dow Jones steg 1,4 prosent

Dette betyr også at S&P 500, som hadde en ellers tung oktober, har steget syv prosent siden vi skrev november. Oppgangen var enda større inntil den siste halvtimen før børsstenging, der nok en del markedsaktører tok gevinst.

Sett bort fra en tilsvarende opptur i starten av november, må en tilbake til slutten av april for å se lignende oppgang for S&P 500.

Oppgangen tirsdag var bred – Russel 2000-indeksen, som speiler kursutviklingen til 2000 mindre selskaper, steg 5,3 prosent tirsdag kveld, mens alt fra Tesla til regionale banker steg over fem prosent.

Renter snur nedover

Samtidig som aksjer i stort steg kraftig tirsdag kveld, falt markedsrenter markert. Tiårig amerikansk statsrente, kjent som verdens viktigste, falt drøye 0,19 prosentpoeng til 4,4 prosent tirsdag kveld. Til sammenligning klatret denne over fem prosent for første gang på årevis for få uker siden.

Dollaren svekkes samtidig rund baut, og har tirsdag tirsdag kveld det kraftigste fallet siden starten av januar i år, ifølge Bloombergs dollarindeks.

Dollaren er ned i overkant av en prosent, og nær 1,5 prosent mot norsk krone. En dollar koster 10,89 kroner tirsdag kveld.

– Vi føler oss overbevist om at Fed er ferdig med å heve renten, oppsummerte Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets overfor DN kort tid etter inflasjonstallene ble sluppet.

Og det gjør tilsynelatende overvekten av markedsaktører også:

– Rentemarkedet gikk fra å prise 30 prosent sannsynlighet for heving til å nå prise nærmere null prosent sannsynlighet, sa Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets til DN rett etter tallslippet.

Kursfall, men ingen oppdatering fra Freyr

Mandag skrev Freyrs administrerende direktør Birger Steen og styreleder Tom Einar Jensen et brev til aksjonærene, der de lovte at medlemmer av ledelse og styre ville kjøpe aksjer for å bevise sin tro på selskapet. Informasjon om hvem og hvor mye, ville komme i børsmeldinger, skrev de.

Aksjonærbrevet fikk Freyr-kursen til å gå i taket mandag, da aksjen steg drøyt 16 prosent. Kurshoppet fulgte imidlertid forrige ukes krasjlanding, da aksjen kollapset etter at selskapet meldte om kraftige kutt i rapporten for tredje kvartal.

Nå, et drøyt døgn etter publisering av aksjonærbrevet, er det ikke kommet noen oppdatering fra Jensen og Steen. Freyr-aksjen falt 6,6 prosent tirsdag.

– Vi kommer til å rapportere og publisere disse handlene på vår hjemmeside når de er gjennomført, sier juridisk direktør Are Lysnes Brautaset i Freyr til DN.