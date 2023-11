Artikkelen fortsetter under annonsen

Ferske inflasjonstall for oktober tar all oppmerksomhet tirsdag: både kjerne- og totalinflasjon kom inn noe lavere enn ventet, med førstnevnte på laveste nivå siden september 2021.

Det setter aksjeinvestorer stor pris – de viktigste indeksene skilter alle til kraftig oppgang:

S&P stiger to prosent

Nasdaq Composite stiger 2,3 prosent

Dow Jones stiger 1,4 prosent

Dette betyr også at S&P 500, som hadde en ellers tung oktober, har steget åtte prosent siden vi skrev november.

«The Big Short» skal ha tapt stort på shortposisjon

Samtidig melder CNBC at Michael Burrys hedgefond Scion Asset Managment nå skal ha dekt inn en shortposisjon verdt opp mot 1,6 milliarder dollar, og på sosiale medier spekuleres det i at handelen har medført et tap på 40 prosent. Shortposisjonen ble inngått i sommer, og innebar veddemål på at Nasdaq 100 og S&P 500 skulle falle.

Fordelingen mellom de to investeringene skal ha vært relativt like, og gikk ut på at Scion Asset Management kjøpte kontrakter som eksponerte Scion mot utviklingen i to andre fond som speiler henholdsvis Nasdaq 100 og S&P 500. Scion kjøpte kontrakter som gir rett til å selge posisjonene på et gitt tidspunkt, og Scion vil da tjene – eller tape – på differansen mellom de poengene indeksene hadde ved kontraktenes inngåelse og de poengnivåene de måtte ha når kontraktene utløper.

CNBC melder at Burry og Scion Asset Managment i stedet har rettet lupen mot chip-produsenter, og inngått en shortposisjon som gir eksponering mot hele sektoren.

Michael Burry ble kalt «The Big Short» av forfatter Michael Lewis, som etter finanskrisen skrev en bok om Burry og hvordan han satte penger på at gjeldspapirer ville falle i verdi. Obligasjonene inneholdt boliglån, pakketert på en finurlig måte, og verdiene viste seg å være svært oppblåste da skyldnerne ikke kunne eller ville gjøre opp for seg. Men da tiden trakk ut, var Burrys fond selv nær ved å gå tom for penger. Senere ble boken filmatisert.

Renter snur nedover

Samtidig som aksjer i stort stiger kraftig tirsdag kveld, faller markedsrenter markert. Tiårig amerikansk statsrente, kjent som verdens viktigste, faller drøye 0,17 prosentpoeng til 4,46 prosent tirsdag ettermiddag. Dollaren svekkes samtidig rund baut, og har tirsdag tirsdag kveld det kraftigste fallet siden starten av januar i år, i følge Bloombergs dollarindeks. Dollaren er ned i overkant av en prosent, og nær 1,5 prosent mot norsk krone. En dollar koster 10,89 kroner tirsdag kveld.

– Vi føler oss overbevist om at Fed er ferdig med å heve renten, oppsummerte Knut A. Magnussen, seniorøkonom i DNB Markets overfor DN kort tid etter inflasjonstallene.

Og det gjør tilsynelatende overvekten av markedsaktører også:

– Rentemarkedet gikk fra å prise 30 prosent sannsynlighet for heving til å nå prise nærmere null prosent sannsynlighet, sa Sara Midtgaard, seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets til DN rett etter tallslippet.

Ingen oppdatering fra Freyr

Mandag skrev Freyrs administrerende direktør Birger Steen og styreleder Tom Einar Jensen et brev til aksjonærene, der de lovte at medlemmer av ledelse og styre ville kjøpe aksjer for å bevise sin tro på selskapet. Informasjon om hvem og hvor mye, ville komme i børsmeldinger, skrev de.

Aksjonærbrevet fikk Freyr-kursen til å gå i taket mandag, da aksjen steg drøyt 16 prosent. Kurshoppet fulgte imidlertid forrige ukes krasjlanding, da aksjen kollapset etter at selskapet meldte om kraftige kutt i rapporten for tredje kvartal.

Nå, et døgn etter publisering av aksjonærbrevet, er det ikke kommet noen oppdatering fra Jensen og Steen, og Freyr-kursen ligger omtrent der den avsluttet mandagen.

– Vi kommer til å rapportere og publisere disse handlene på vår hjemmeside når de er gjennomført, sier juridisk direktør Are Lysnes Brautaset i Freyr til DN.