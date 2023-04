Artikkelen fortsetter under annonsen

Kun en uke etter at Federal Reserve satte opp renten med 0,25 prosentpoeng kom det fredag nye makrotall å ta hensyn til.

Det personlige forbruket, personal consumption expenditures (PCE), snudde opp i januar og skapte da sterke reaksjoner i markedet. Fra toppen på 9,1 prosent i juni i fjor hadde takten tikket nedover før trenden snudde opp i årets første måned. Da endte tallet for den totale inflasjonen på 5,4 prosent.

For februar var det ventet at dette totaltallet ville bli 5,1 prosent. Da fasiten tikket inn, viste den at nøkkeltallet endte på 5,0 prosent for februar.

På Wall Street ble tallene tatt godt imot. Slik endte det for de ledende indeksene:

Industritunge Dow Jones Industrial Average, som består av 30 håndplukkede antatt viktige aksjer, steg 1,26 prosent

Nasdaq Composite, som domineres av teknologiselskaper, steg 1,74 prosent

Samleindeksen S&P 500, som består av 500 av de største selskapene i USA, steg 1,43 prosent

Det ble også et solid kvartal for amerikanske aksjer. Den brede S&P 500-indeksen har steget syv prosent i år, mens teknologitunge Nasdaq Composite har steget over 16 prosent.

Gir føringer for Powell

I tillegg til totalinflasjonen rettes det mye oppmerksomhet mot kjerneinflasjonen. På forhånd var det ifølge nyhetsbyrået Bloomberg ventet at kjerneinflasjonen i februar ville ende på 4,7 prosent på årsbasis, som er det samme som den endte opp med i januar.

Kjerneinflasjonen endte i februar på 4,6 prosent.

– Inflasjonen er fortsatt altfor høy sammenlignet med sentralbankens mål, men februartallene er gode nyheter for aksjemarkedet og Fed, som ser at renteøkningene virker på inflasjonen, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets før han kommer med en liten påminnelse:

– Det er mye støy, og vi må se flere månedstall før vi kan friskmelde den amerikanske økonomien.

PCE-tallene skaper en forventning om hvor den amerikanske styringsrenten settes. Når USAs sentralbanksjef Jerome Powell og hans folk vurderer den økonomiske utviklingen, ser de nemlig særlig på ett parameter: PCE-tallene, som er Feds foretrukne mål for på prisveksten.

Fed satte opp renten ved forrige møte for en uke siden med 0,25 prosentpoeng til intervallet mellom 4,75 og fem prosent. Da viste Powell til Feds allerede uttalte estimater om nok en renteheving i år.

– Selv om flertallet tror på en ny renteøkning, er markedet litt i tvil om Fed kommer til å sette renten opp ved neste anledning, sier Bruce.

Forventningen om en økt rente har det siste halvannet året lagt press på det amerikanske aksjemarkedet, og særlig tek-aksjene.

Inflasjonstallene ble sluppet 14.30 norsk tid – en time før de amerikanske børsene åpnet. I forkant av inflasjonsmeldingen lå de sentrale indeksene an til en svak oppgang, bortsett fra teknologibørsen Nasdaq der investorene ventet et marginalt fall. Da markedene åpnet steg alle indeksene umiddelbart fra start, og endte altså med solid oppgang.