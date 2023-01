Artikkelen fortsetter under annonsen

Mangemilliardæren Øystein Stray Spetalen har kjøpt rett i overkant av 196.000 aksjer i storbanken DNB, ifølge en oppdatering fra aksjonærtjenesten Tekinvestor. Kjøpet er gjort gjennom hans heleide investeringsselskap Tycoon Industrier.

– Jeg kommenterer ikke aksjehandler, sier Spetalen kort når han blir spurt om beveggrunnen for handlene.

Det er ikke kjent hva Spetalen har gitt for aksjene, men dersom man legger mandagens sluttkurs til grunn, har han betalt rett i overkant av 36 millioner kroner. DNB-aksjen har falt om lag syv prosent på tre uker.

Aksjonærlistene kommer med et par dagers etterslep. Det betyr at Spetalen kan ha redusert ytterligere eller økt i DNB i løpet av de siste dagene. Endringene i aksjonærlistene kan også stamme fra andre finansielle transaksjoner.

Raskt inn, raskt ut

Spetalen er godt vant med å være raskt inn og ut av selskaper. Dette var den frittalende investoren helt åpen om da han gjestet Finansavisens investorkonferanse i 2016, der han brukte nettopp DNB som et tilfeldig eksempel.

– De aksjene jeg selger i morgen, de kan jeg kjøpe på fredag. Nøyaktig hva som går frem og tilbake og hvorfor jeg kjøper og selger, det blir så vanskelig å kommentere hele tiden. Folk spør meg «hva skal jeg kjøpe i dag», så sier jeg «kjøp DNB», så går det tre dager og så selger jeg alle aksjene mine, sa Spetalen.

– Det jeg trodde var riktig i går, det er feil i morgen, sa Spetalen, som også den gang viste til Charles Darwins teori om at det er de tilpasningsdyktige som overlever.

Selger seg ned i Equinor

DN skrev nylig at Spetalen hadde lastet opp i oljeselskapet Equinor, etter at børsgiganten var blitt tynget av fallende olje- og gasspriser.

På et tidspunkt hadde Spetalens Tycoon Industrier aksjer for 90 millioner kroner i Equinor. Ifølge Tekinvestor har Spetalen nå redusert beholdningen fra nærmere 300.000 aksjer til bare 50.000 aksjer i løpet av de siste ukene.

Basert på kursutviklingen i Equinor er det liten grunn til å tro at Spetalen har oppnådd noen stor gevinst på handlene. Med mandagens sluttkurs har den gjenværende beholdningen en verdi på rundt 15 millioner kroner.