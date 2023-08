Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden fjoråret har sentralbanker verden over hevet renten måned etter måned i håp om å temme overopphetede økonomier. Norges Bank gjennomførte sin ellevte renteheving i juni til 3,75 prosent. USAs rentenivå ligger nå i intervallet 5,25–5,5 prosent.

Det har så langt ikke gitt særlig effekt på Oslo Børs som hittil i år har steget over fire prosent. Onsdag falt hovedindeksen 1,1 prosent, drevet av bred nedgang for brorparten av tungvekterne. Equinor falt en drøy prosent, mens DNB og Aker BP endte ned henholdsvis én og 1,3 prosent.

Med høyere renter blir det dyrere å ha lån. Av den grunn skulle en tro det var de stødige verdiaksjene og ikke de belånte vekstaksjene som gjorde det godt i årets aksjemarked. Men realiteten er snarere tvert imot.

Det overrasker porteføljeforvalter Alf Inge Gjerde i Storebrand.

– Vekstaksjene har gjort det bedre enn verdiaksjer i år. Med tanke på økningen i rentenivået det siste året er vi litt overrasket over det.

Alf Inge Gjerde. (Foto: Per Ståle Bugjerde) Mer...

– Strukket for langt

Gjerde mener mye av denne utviklingen skyldes at vekstselskaper som fokuserer på kunstig intelligens har gått kraftig opp i USA, noe som igjen trolig har hatt en effekt på tek-selskaper i resten av verden. Han mener likevel at det er litt spesielt at de selskapene som er mest følsomme for renteøkninger har steget mest, og tror det etter hvert vil komme en korreksjon innenfor denne sektoren.

– Det er gjerne slik at du får litt overoptimistiske forventninger om disse nye bølgene når de kommer. Man strekker gjerne strikken litt for langt, og så får man en korreksjon etter hvert, sier Gjerde og fortsetter:

– Om vi nå er i territoriet der strikken er strukket for langt, det er vanskelig å si. Jeg ser ikke bort fra at euforien kan vare en stund til før det snur.

Teknologi-aksjer som har gjort det særlig godt på Oslo Børs i 2023 er Kahoot. Så langt i år har quiz- og læringsaksjen steget 78,2 prosent. Onsdag ettermiddag faller aksjen 0,1 prosent.

Forsiktig med refinansiering

Som følge av styringsrenter på nivåer vi ikke har sett siden før finanskrisen i 2008, er Gjerde særlig skeptisk til å investere selskaper som har for mye gjeld og behov for refinansiering.

– Med dagens rentenivå sliter man om man får mye gjeld. Selskaper som nå må hente inn penger må gjøre det til en svært stor rabatt. Jeg ville vært veldig forsiktig med selskaper som har en for svak balanse.

Porteføljeforvalteren nevner sportsutstyrsprodusenten XXL som et slikt selskap. Uten å nevne navn trekker han også frem selskaper som gikk på børs under den grønne bølgen og som nå trenger mer finansiering.

Så langt i år har XXL-aksjen falt over 60 prosent. Onsdag faller XXL ytterligere 1,3 prosent.

Selskaper han ellers holder et øye med er Elkem, Hydro og enkelte shippingselskaper som han tror kan tjene på Kinas stimulipakker dersom markedet på ny forventer at veksten i Kina tiltar.

Onsdag morgen faller Elkem 1,5 prosent, mens Hydro er ned 1,7 prosent. Hittil i år har aksjene falt henholdsvis 19,6 prosent og 3,7 prosent.

– Ellers er det en del selskaper som har falt tilbake den siste tiden slik som Europris som vi synes handles på et for lavt kursnivå. Vi vet jo det at dersom folk flest må stramme inn på forbruket så rammer ikke det nødvendigvis Europris særlig, snarere tvert imot.

Europris-aksjen faller nær én prosent fra start.

Optimistisk til oppdrett

Første runde med kvartalsrapporter for andre kvartal er unnagjort, og markedet forbereder seg nå på de resterende kvartalsrapportene som kommer i slutten av august. Oppdrettsselskapene er blant de store selskapene som har latt vente på seg, til tross for at slaktevolumet ble kommunisert tidligere i sommer.

Gjerde mener det vil være verdt å følge med på hva selskapene sier om fremtidige utsikter. Værfenomenet El Niño som innebærer at overflatevannet i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator blir unormalt varmt, er ett av uromomentene som kan påvirke oppdrettsforholdene fremover.

– Vi har også sett at utenlandske investorer fortsetter å være forsiktige med oppdrettsselskaper etter diskusjonen rundt grunnrenteskatten, og det selv om denne nå er avklart, sier Gjerde.

Han mener dagens aksjekurs for oppdrettsselskapene er «ok», men at han er mer på den positive siden til sektoren fremover. Det tross uromomentene.

Onsdag stiger oppdrettsaksjene Salmar og Lerøy Seafood henholdsvis 0,06 prosent og 0,4 prosent.