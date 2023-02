Artikkelen fortsetter under annonsen

Pensjons- og forsikringsgiganten Storebrand meldte onsdag om premieinntekter på 12,6 milliarder kroner i fjerde kvartal, nesten en milliard lavere sammenlignet med samme kvartal i 2021.

Nærmere bunnlinjen fremgår det et resultat før skatt på 681 millioner kroner, nær en halvering fra samme kvartal året før.

– Det siste året har Storebrand nok en gang vist at vi kan håndtere et marked preget av uro og usikkerhet. Vi har levert konkurransedyktig avkastning til kundene våre i et krevende marked. Og stadig flere kunder velger Storebrand – premiene fra både innskuddspensjon og forsikring har vokst med over 20 prosent i 2022, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i en børsmelding.

Storebrand-aksjen falt en drøy prosent da handelen åpnet på Oslo Børs.

Utbytte og tilbakekjøp

Styret har foreslått et utbytte på 3,7 kroner per aksje og et tilbakekjøpsprogram av egne aksjer på en halv milliard kroner.

Ambisjonen er å distribuere ti milliarder kroner til aksjonærene innen utgangen av 2030, hovedsakelig gjennom tilbakekjøp av aksjer, ettersom avviklingen av den garanterte virksomheten frigjør kapital, skriver selskapet.

For året endte driftsresultatet på 2,7 milliarder kroner, ned fra 3,1 milliarder kroner i 2021.

Samlede inntekter endte i kvartalet på 30,9 milliarder kroner, en nedgang på om lag seks milliarder kroner fra fjerde kvartal 2021. For hele 2022 ble omsetningen på 16 milliarder kroner, en kraftig nedgang som kan forklares av sure investeringer i finansmarkedene.

Smell i finansmarkedene

I løpet av fjoråret har konsernet nemlig bokført regnskapsmessige tap på investeringer i aksjer og fond på 21 milliarder kroner, mot regnskapsmessige gevinster på 53,8 milliarder i 2021. Derivatene, som også er bokført til virkelig verdi, står oppført med et regnskapsmessig tap på rett over 20 milliarder kroner.

Det hjelper dermed lite at investeringsvirksomheten, som omfatter aksjer, fond, obligasjoner og derivater, samlet gikk over 15 milliarder i pluss i fjerde kvartal.

Finansresultatet endte på 217 millioner kroner i fjerde kvartal, som er en bedring fra minus 225 millioner kroner i de første tre kvartalene i 2022.

«I løpet av året har kredittspreadutgang ført til negative investeringsresultater i selskapsporteføljene. Forventet avkastning har imidlertid økt tilsvarende, og finansmarkedet viste tegn til bedring mot slutten av året. Vi forventer derfor bedrede finansielle resultatet fremover», skriver selskapet.

