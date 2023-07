Artikkelen fortsetter under annonsen

Politikernes aksjeeierskap er blitt en het potet etter at Senterpartiets Ola Borten Moe trakk seg som forsknings- og høyere utdanningsminister etter E24s sak om statsrådens handler i delvis statseide Kongsberggruppen. Borten Moe innrømmet å ha brutt regjeringens aksjekjøps- og habilitetsregler.

Reglene for aksjekjøp sier at regjeringspolitikere generelt skal være ekstra varsomme med aksjehandel for å ivareta tilliten. Men det er slett ikke forbudt for hverken regjeringsmedlemmer eller øvrige stortingspolitikere å handle aksjer.

Stortingets eierskapsregister viser at mer enn 20 mer og mindre kjente politikere sitter investert i enkeltaksjer på Oslo Børs. Noen med nokså lubne aksjeporteføljer.

DN har sammenstilt listen og undersøkt hvilke aksjer politikerne liker aller best.

Laks på menyen

På toppen av listen troner verdens største lakseoppdretter, norske Mowi, der milliardær og shippingmagnat John Fredriksen er største eier. Av stortingspolitikerne som eier børsnoterte enkeltaksjer, sitter seks av dem eierskap i Mowi.

Videre på listen finner vi Telenor, Kahoot, Hydro, Orkla og Aker Horizons. Alle har fire stortingspolitikere på eiersiden.

De tredje mest populære selskapene, med tre eiere, er Norwegian, Orkla, Rec Silicon, Storebrand, Sparebank 1 SMN og SAS.

I eierskapsregisteret per juni finner man totalt 87 selskaper notert på Oslo Børs blant de 24 stortingspolitikerne som står oppført med eierandeler. Det betyr at norske folkevalgte på Stortinget eier i mer enn en fjerdedel av aksjene på Oslo Børs.

– Vanntette skott

Blant dem med flest børsnoterte aksjer er Høyres Nikolai Astrup.

Astrup, sønn av skipsreder og investor Eivind Astrup, eier en fjerdedel av familieselskapet Pactum as og er den rikeste representanten på Stortinget med en ligningsformue på 353 millioner kroner i 2021. Mesteparten av aksjene Astrup har oppført eies gjennom Pactum.

Astrup ønsker ikke å snakke om aksjedisposisjoner, men prater gjerne om habilitet.

– Det er viktig å gjøre skillet mellom stortingsrepresentanter og statsråder. Da jeg var statsråd trådte jeg ut av alle verv og posisjoner i selskapene jeg er involvert i og hadde vanntette skott mellom meg og selskapene. Som stortingsrepresentant er du ikke omfattet av habilitetsreglene. Den informasjonen vi får er offentlig kjent, i motsetning til når du sitter i regjering, sier han.

Mandag tok professorer til orde for et forbud mot aksjehandel for regjeringsmedlemmer.

– Da vi satt i regjering hadde du valget: selge aksjene, fryse aksjebeholdningen i perioden du sitter eller å sette bort forvaltningen. De reglene vi hadde for Solberg-regjeringen mener jeg kunne vært gjeldende uavhengig av regjering. Det kan godt formaliseres, sier Astrup.

Solgt seg ned

I likhet med Astrup står Frps Sivert Bjørnstad oppført med rundt 20 børsnoterte norske aksjer, ifølge registeret. Bjørnstad hadde i 2021 en ligningsformue på drøye 60 millioner. Pengene stammer fra arv av familiebedriften. I porteføljen er det blant annet flere Aker-selskaper og sparebanker.

Deretter følger enda to FrP-ere: Helge André Njåstad og Marius Arion Nilsen. Begge står oppført med eierskap i et tosifret antall børsnoterte aksjer. Njåstad sitter blant annet på aksjer i sjømatselskapene Austevoll, Mowi, Grieg og Salmar. Nilsen står oppført med aksjer som BerGenBio, PCI Biotech, Everfuel, Nordic Mining og Kahoot.

Nå er Nilsens beholdning mindre.

– Jeg har solgt det meste. Nå har jeg bare fire aksjer. Jeg har vært litt pessimistisk på markedets vegne. Jeg har forventet at det skulle gå litt ned, sier han.

– Slår du markedet?

– Ikke det i siste. Det har vært veldig dårlig. Det har ikke vært mye å skryte av.

– Har du vurdert et bredt indeksfond?

– Det er nok den veien det går. Jeg har mye mindre tid til å følge med nå enn før jeg kom til Stortinget.

De to eneste andre med tosifret antall aksjer i porteføljen er Terje Halleland (Frp) og Erlend Larsen (H).