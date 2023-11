Artikkelen fortsetter under annonsen

Foruten det brutale kursfallet på drøyt to prosent tirsdag, da oljeprisfallet trakk ned hovedindeksen, hadde referanseindeksen steget syv av de siste ni dagene før Børsen åpnet fredag. Men fredag falt hovedindeksen 0,43 prosent.

Den sure vinden på børsen traff bredt, og flere industriselskaper og lakseaksjer faller. Blant børsens 20 største selskaper var det bare et knippe av aksjene som steg fra start, deriblant Equinor.

Etter at oljeprisen har subbet under 80 dollar per fat nordsjøolje i to dager, tikket den i morgentimene fredag opp over 80 dollar igjen. Etter hvert som oljeprisen fortsatte å stige, økte også Equinors kursoppgang.

Norske Skog med kostnadssmell

På hver sin måte er det en del aksjer som utpekte seg fredag:

Otovo, som etter børsslutt i går hentet 450 millioner kroner, steg tre prosent fredag

Konsulentselskapet Norconsult børsdebuterte med å stige ytterst marginalt.

Oljeservicerederiet Dof rapporterte om kvartalstall torsdag kveld og Dof-kursen steg fire–fem prosent etter åpningshandelen. Aksjen endte opp bare 1,6 prosent. Dof, som tidligere i år var gjennom en rekonstruksjon, rapporterte om både inntekts- og resultatøkning. Dessuten meldte selskapet at ordrereserven er kommet opp i 22,3 milliarder kroner.

I den andre enden av skalaen falt Norske Skog-aksjen over syv prosent. Selskapet meldte før børsåpning om en budsjettsprekk. På fabrikken Golbey i Frankrike har selskapet allerede satt av 200 millioner euro til en ombygning, men må nå regne med at den resterende regningen stiger fra 165 til 200 millioner euro. Kostnadsøkningen på over 20 prosent tilsvarer 420 millioner kroner.

Etter kursfallet er Norske Skogs børsverdi på 3,8 milliarder kroner, noe som innebærer at Norske Skog-aksjonærene samlet har lidd et tap på over 200 millioner kroner etter fredagens melding.

– Konverteringsprosjektet i Golbey har et enormt omfang og har blitt gjennomført i en periode med svært høy inflasjon og utfordrende leveringslinjer globalt, uttaler Norske Skogs største aksjonær og nylig selvutnevte konsernsjef, Geir Drangsland.

Ved fabrikken i Golby skal maskinparken omgjøres fra å produsere avis- til emballasjepapir, og nå flyttes den planlagte oppstarten til andre halvår 2024.

Nel smittet av konkurrent

Kursreaksjonen i Nel er også av kraftige slaget fredag – men uten at selskapet har kommet med nyheter. Aksjen falt seks prosent i det Børsen åpnet og deretter tiltok fallet utover dagen. Ved børsslutt var aksjen ned syv prosent.

Analytiker Andreas Nibe Nygård i Kepler Cheuvreux viser til en av konkurrenten kan ha utløst kursreaksjonen:

– Nel følger nok den amerikanske konkurrenten Plug Power som var ned 37 prosent etter stengetid i går. Dog virker det ikke som om Plug Powers problemer med hydrogenproduksjonen har noen direkte overføringsverdi til Nel.

