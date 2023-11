Artikkelen fortsetter under annonsen

Børge Astrup går av som administrerende direktør i teknologiselskapet Techstep på grunn av personlige årsaker, ifølge en melding onsdag. Avgangen skjer med umiddelbar effekt.

Driftsdirektør David Landerborn tar over som fungerende sjef frem til styret har funnet en permanent erstatter.

– Børge har ledet Techstep gjennom en utfordrende periode og har hatt ansvar for integrasjonen av tidligere kjøpte selskaper og transformasjonen og strømlinjeformingen av organisasjonen og produktporteføljen. Styret takker Børge for hans dedikasjon og bidrag i løpet av de siste to årene, sier styreleder Michael Jacobs i meldingen.

Før han startet i Techstep i 2021 var Astrup sjef i it-selskapet Puzzel.

Landerborn som nå tar over på midlertidig basis har hatt flere sentrale roller i selskapet, opplyses det.

Techstep-aksjen har falt 28 prosent hittil i år og over 80 prosent de siste to årene. Største aksjonær er investor Jan Haudemann-Andersen med drøye 18 prosent av aksjene.